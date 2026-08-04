Ад в Европа! В 5 държави ще е най-страшно

Нова екстремна гореща вълна се очаква да обхване големи части от Централна и Югоизточна Европа през следващите дни. Според метеорологичните прогнози най-засегнати ще бъдат Югоизточна Полша, Словакия, Унгария, Сърбия и Хърватия, където температурите на много места ще надхвърлят 40°C.

Най-тежка се очаква да бъде ситуацията в Унгария, където максималните температури могат да достигнат 42°C, което ще превърне страната в една от най-горещите точки на континента, пише "Метео Балканс".

Синоптичните модели показват, че зоната с опасно високи температури ще бъде изключително обширна, а горещините могат да се задържат поне три последователни дни. Това значително увеличава риска от топлинен стрес, пожари и натоварване на енергийните системи.

Метеоролозите препоръчват хората да ограничават престоя си на открито през най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да следят актуалните прогнози за времето, тъй като подобни екстремни горещини могат да представляват сериозна опасност за здравето.