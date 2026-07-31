Изпепеляваща прогноза! Следват 15 кошмарни дни у нас

Последните числени метеорологични модели сочат, че през следващите повече от 15 дни над България ще се задържи трайно горещо и предимно сухо време. Най-високите температури се очакват в периода между 5 и 9 август, когато на много места в страната дневните максимални стойности ще бъдат изключително високи, съобщиха от "Метео Балканс".

Около 10–13 август през Балканския полуостров се очаква преминаването на атмосферно смущение. Засега прогнозите показват, че то може да доведе до временно увеличение на облачността и локални валежи в отделни райони, но не се очаква съществено и трайно захлаждане. След преминаването му, в периода 13–15 август, горещото време отново ще се установи над страната.

В последните изчисления Европейският модел вече не прогнозира развитието на циклогенез около 10 август, което намалява вероятността за по-сериозна промяна на времето и по-значителни валежи.

Жегите няма да бъдат характерни само за България. Почти цяла Европа ще остане под влиянието на обширна област с много топъл въздух, което ще доведе до температури значително над климатичните норми в редица държави.

Продължителният период без съществени валежи ще увеличи риска от горски и полски пожари в много райони на Балканите и Европа. Сухата растителност, високите температури и ниската влажност ще създадат благоприятни условия за бързо разпространение на огъня.

Освен опасността от пожари, продължителните горещини представляват сериозен риск и за здравето на хората, особено за възрастните, малките деца и хората с хронични заболявания. Препоръчва се ограничаване на престоя на открито в най-горещите часове на деня и прием на достатъчно течности.

Липсата на валежи ще продължи да задълбочава и хидрологичната суша. Очаква се нивото на река Дунав, както и на редица други реки в България и Европа, да остане критично ниско, което може да затрудни корабоплаването и да окаже неблагоприятно влияние върху земеделието и водните ресурси.