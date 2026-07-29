Голяма опасност за река Дунав! Какво се задава към Европа и Балканите

Западна и Централна Европа са на прага на поредна интензивна гореща вълна, която ще обхване голяма част от континента през следващите дни. Според последните метеорологични прогнози температурите в редица райони ще надхвърлят 38–42°C, а на места дори ще се доближат до абсолютните температурни рекорди за сезона, пише "Метео Балканс".

В същото време валежите ще останат силно ограничени не само над Западна Европа, но и над голяма част от Балканския полуостров. Именно комбинацията от екстремни горещини, засилено изпарение и продължително засушаване ще окаже сериозно влияние върху водните ресурси в региона.

Едно от най-осезаемите последствия ще бъде продължаващото понижение на нивото на река Дунав. Очаква се дебитът на реката да намалява и през следващите седмици, като на отделни участъци водните нива могат да се доближат до критични стойности. Ако настоящите прогнози се реализират и липсата на съществени валежи се запази, не е изключено през август да бъдат отчетени нови рекордно ниски нива на реката.

Ниските водни нива вече създават затруднения за корабоплаването в редица европейски държави. При продължаване на сушата са възможни ограничения за товарните кораби, намаляване на допустимото газене и забавяне на речния транспорт. Подобни ситуации вече са наблюдавани през последните години, когато екстремното засушаване доведе до сериозни икономически последици за държавите по поречието на Дунав.

Освен върху транспорта, ниските води оказват влияние и върху земеделието, водоснабдяването и екосистемите. Високите температури ускоряват изпарението, а липсата на валежи затруднява възстановяването на водните запаси както в реките, така и в почвата.

Метеорологичните модели към момента не показват съществена промяна в атмосферната циркулация през следващите една-две седмици. Над голяма част от Европа ще продължи да доминира устойчив антициклон, който ще поддържа слънчево, сухо и необичайно горещо време. Това означава, че условията за по-значителни валежи ще останат ограничени, а рискът от допълнително понижение на нивото на Дунав ще се увеличава.

Ако този сценарий се потвърди, лятото на 2026 година може да се нареди сред най-сухите за последните години в Централна Европа и на Балканите, а река Дунав отново да достигне исторически ниски стойности, които ще окажат влияние върху транспорта, икономиката и водните ресурси в региона.