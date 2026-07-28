Готвач и Алибегов обясниха на простия народ за ресторантите

Проверката на кулинарния гид “Мишлен” в елитни столични ресторанти предизвика множество коментари и спекулации. Според шеф-готвача Борис Петров обаче около процеса има много неразбиране, а пътят към отличията е значително по-дълъг, отколкото мнозина си представят.

По думите му “Мишлен” не избира самостоятелно градовете, които посещава, а работи по модел на партньорство с местните власти и туристически организации.

“Мишлен” не търси и не открива градове, а влиза в партньорство с градове. Това е новият модел на “Мишлен”, който се опитва да си партнира, или отива там, където му се плаща. Но това не означава, че когато си платиш на “Мишлен”, ще го получиш”, заяви Петров пред Bulgaria On Air.

Той обясни, че преди изобщо да се стигне до оценяване на ресторанти, трябва да бъдат изпълнени редица условия.

“Мишлен” минава през една структура, която трябва да бъде подготвена гастро среда, след това трябва да има туристическа стойност, след това трябва да има осигурен бюджет и накрая трябва да има гарантирано дългогодишно развитие. Не е достатъчно само да намериш един хубав ресторант”, посочи шеф-готвачът.

Според него има две компании, които работят с туристическия бранш и именно на тях се заплаща за подобно партньорство.

Петров даде и пример с Истанбул, който влиза в системата на “Мишлен” едва през 2022 година, въпреки че е един от най-големите кулинарни центрове в Европа и посреща около 20 милиона туристи годишно.

“Хората си мислят, че са ни поставили слаба оценка, дошли са веднъж и край. Това не е вярно. Процедурата е много дълга – между три и пет години”, заяви той.

По думите му в публичното пространство се разпространяват неверни твърдения, включително че докладът съдържа тежки критики към ресторантите.

Никъде в доклада не се казва, че имаме лошо обслужване. Имат резерви към обслужването. Техните критерии за обслужването са много завишени, защото в такова заведение обслужването няма нищо общо с обслужването в нормален ресторант. Има специални изисквания, обясни Ричард Алибегов

Той изрази увереност, че София разполага с ресторанти, които покриват стандартите на “Мишлен”, но подчерта, че процесът изисква време.

“Тук също ще отнеме няколко години, но ще имаме едно, а защо не и две”, прогнозира председателят на Асоциацията на заведенията.

Според него през 2027 г. България трябва максимално да се възползва от предстоящите туристически инициативи и съвместната работа между бизнеса и Столичната община, за да затвърди позициите си като кулинарна и туристическа дестинация.