250 евро във Варна, 150 в Дъблин. Абровски посочи къде е проблемът
Според земеделския министър натискът върху цените е много по-видим в ресторантите, отколкото при основните храни
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Според земеделския министър натискът върху цените е много по-видим в ресторантите, отколкото при основните храни
Едни техници се превърнаха в едни от най-дефицитните специалисти
Повече от 2000 проверки разкриха храни без срок и проследяване, неправилно съхранение и сериозни пропуски в хотелска кухня
Германските гости намаляват с около 15%, а силните юли и август трудно ще компенсират изгубените дълги почивки
Поредните обяснения и демагогии за хората
Заведенията били пълни, печалбите - стопени, а тараторът за 9 евро несправедливо развалял имиджа на целия бранш
Столицата е поръчала поверителен одит, а над 20 ресторанта са посетени при първото проучване на кулинарната сцена
Хотелите по Черноморието са с 15-20 процента по-слаба заетост, докато бизнесът оправдава високите цени с гледката и атмосферата
Тримесечен одит разкри сериозни пропуски в обслужването, менютата и предлагането на български вина в столичните гурме заведения
Топ готвачът отправи остри критики към състоянието на ресторантьорския сектор
Единствено Турция остава по-евтина от България
Не е заради цените, а куп от причини
Не може да сравняваме провинция със столица, изтъкна кулинарят
Тази година в курорта има повече българи
Истинският контрольор на качеството и цените са клиентите
Започват от понеделник
Влиза в сила от 12 август
ИПИ отчита огромна разлика между разходи и крайни цени, секторът под натиск за обяснения
Ще пропуснат Коледа, Нова година, Йордановден и Ивановден - поновому и постарому... Така им се пада. За зла круша - зъл прът!
Ресторантите са пълни, но хотелите - не, отчитат от бранша