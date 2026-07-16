Тайни инспектори на „Мишлен“ вечерят в София

Инспектори на най-престижния кулинарен справочник в света може вече да обикалят ресторантите на София, но никой няма право да потвърди къде са вечеряли и какво са поръчали. Столичната община е подписала договор за одит на дестинацията и официално е поканила „Мишлен“ да оцени местната кулинарна сцена. Процесът обаче не е приключил и може да продължи между три и пет години. Целта е в следващите 18 месеца София да се утвърди като гастрономична дестинация, която привлича туристи не само с историята си, но и със своята кухня.

Мистерията е част от начина, по който работи самият справочник. Инспекторите на „Мишлен“ посещават ресторантите анонимно, държат се като обикновени клиенти и сами плащат сметките си, за да запазят независимостта на оценката. Един инспектор може да направи над 250 анонимни посещения годишно и описва подробно впечатленията си след всяко хранене.

Договор има, имената остават тайна

„Ние поканихме „Мишлен“ да оценят нашата кулинарна сцена. Процесът не е финализиран“, заяви пред Нова телевизия директорът на общинското предприятие „Туризъм“ Антон Пенев.

По думите му договорът изисква пълна конфиденциалност, поради което общината не може да разкрие дали инспекторите вече са в София, кои заведения са посетили и какви са първите им оценки. „Това ще бъде един много дълъг, незавършен процес в следващите три, четири, пет години“, допълни Пенев.

Така версиите, че представителите на справочника са си тръгнали разочаровани или че продължават да обикалят столичните ресторанти, засега остават непотвърдени.

Над 20 ресторанта под лупа

Паралелно с поверителния процес Столичната община е възложила отделен анализ на независима компания. Нейни представители са посетили повече от 20 заведения и са изготвили доклади за силните и слабите страни на софийската гастрономия.

„Не можем да говорим какво са посетили „Мишлен“ със сигурност. Можем да говорим за доклад от независима компания по поръчка на Столичната община“, уточни Пенев.

Резултатите очертават бързо развиваща се ресторантьорска сцена с разнообразни кухни, качествени продукти и шеф-готвачи, които умеят да ги използват.

„Казаха ни, че имаме изключително много вкусна храна и много добри шеф-готвачи. Имаме разнообразна кулинарна сцена, включително вегетариански предложения“, каза той.

Българските вкусове впечатляват чужденците

Сред най-силните предимства на София са местните продукти и традиционните вкусове. Според докладите българската кухня се възприема лесно от чуждестранните посетители и може да се превърне в отличителен знак на града.

„Локалните български вкусове се приемат много лесно от чуждестранния посетител. Всичко това е предпоставка за динамично развиваща се кулинарна сцена“, заяви Пенев.

Сред задачите е и по-силното представяне на българското вино, което да бъде свързано с местната кухня и цялостното преживяване на туристите.

Храната е добра, но обслужването изостава

Първите оценки откриват и слабости. Част от заведенията трябва да повишат нивото на обслужване, защото добрата храна сама по себе си не е достатъчна за превръщането на София в международна гастрономична дестинация.

Забележките не са насочени единствено към ресторантьорите. Значение имат чистотата, транспортът, публичните пространства и цялостната градска среда, през която преминава туристът преди и след посещението на ресторанта.

„Градската среда е много важен елемент. Това е част от преживяването на туристите“, посочи Пенев.

Следващите 18 месеца ще покажат дали София може да превърне вкусната храна, местните вина и амбициозните си готвачи в причина туристите да пристигат специално заради масата. А докато процесът остава поверителен, всеки непознат клиент в столичен ресторант може да се окаже човекът, който един ден ще постави София върху картата на „Мишлен“.