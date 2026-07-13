Японски туроператори преоткриват България, София готви нов туристически пробив

България подготвя опознавателно посещение за японски туроператори, които ще разгледат на място възможностите за културен, винен, СПА и фестивален туризъм. Инициативата беше обсъдена от министъра на туризма Илин Димитров и японския посланик Чикахиса Суми.

Целта е български маршрути и преживявания да бъдат включени в повече програми на туристическите компании в Япония. Посолството ще помогне за установяването на преки контакти с бизнеса.

По данни, представени от посланик Суми, около 8 хиляди японски граждани са пътували до България през 2025 г. За сравнение, преди пандемията през 2019 г. страната ни е отчела 11 537 туристически посещения от Япония, което показва, че пазарът все още има сериозен неизползван потенциал.

„Япония е интересен пазар. Най-добрият начин да достигнем до японските туристи е да покажем България на туроператорите, на които те се доверяват“, заяви Илин Димитров. Министерството е готово да събере институциите и туристическия бизнес около подготовката на посещението.

„Желаем повече японски туристи да дойдат тук и да опознаят красивата България“, посочи Чикахиса Суми. Той подчерта, че гостите от Япония проявяват най-силен интерес към културата, традициите и автентичните български преживявания.

Сред най-разпознаваемите атракции са празниците на розата в Карлово и Казанлък, българското кисело мляко, Рилският манастир, нестинарските обичаи и обектите под закрилата на ЮНЕСКО. Виното и минералните извори също трябва да получат по-видимо място в бъдещите японски туристически програми.

Димитров и Суми обсъдиха и присъединяването на японски университети към международна образователна мрежа за подготовка на кадри в туризма. Проектът предвижда обмен на студенти и преподаватели, общи образователни и управленски програми, както и споделяне на практически опит между висши училища и професионални гимназии.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com