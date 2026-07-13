Безобразие! Две топки сладолед за 35,50 евро

Публикация в социалните мрежи предизвика бурни реакции в разгара на летния сезон в Слънчев бряг, след като потребител твърди, че възрастна туристка е платила 35,50 евро (69,43 лева) за сладолед.

Според анонимния разказ, публикуван във Facebook групата „Sunny Beach Bulgaria 2026!“, жена на над 70 години била със 7-годишната си внучка и поискала две топки сладолед от обект на крайбрежната алея.

Авторът твърди, че жената платила с банкова карта, като първоначално решила, че на ПОС терминала е изписана сумата 3,50 евро, но след плащането разбрала, че от сметката ѝ са изтеглени 35,50 евро. По думите му, когато оспорила сумата, продавачът реагирал остро, съобщава bTV.

Към публикацията е приложена снимка на разписка от ПОС терминал, на която действително се вижда плащане на 35,50 евро. На нея обаче не се вижда фискален касов бон, който да показва какво точно е закупено.

Продавачът: Купени са пет сладоледа

Продавачът в обекта Диан Митев категорично отхвърля твърдението, че става дума за две топки сладолед.

По думите му платената сума е за пет сладоледа, а в публикацията е показана само една от кофичките.

Той обяснява, че сладоледът се продава на грамаж, като цената за 100 грама е обявена на видно място.

„Това е само бележката от ПОС терминала. След нея е издаден касов бон, на който ясно се вижда какво количество сладолед е закупено. Купени са пет сладоледа, а не един или две топки, както се твърди“, заявява Митев.

Според него публикацията е подвеждаща, защото показва единствено разписката за плащането и една кофичка, но не и касовия бон за цялата покупка.

Към момента няма официална проверка по случая, а в публичното пространство съществуват две различни версии за случилото се.

Междувременно тези дни продължават да хвърчат касови бележки за налудно високи цени по морето.

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