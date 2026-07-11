Курортите се напълниха, а министърът спира хазарта с рекламните пари

Българският летен туризъм започва да наваксва след колебливите първи два месеца, а курортите вече са пълни и резервациите се доближават до миналогодишните нива. Това обяви министърът на туризма Илин Димитров в интервю за БНТ. Правителството и туристическият бизнес се опитват да компенсират изоставането до края на септември, като залагат на по-агресивна реклама, нови международни пазари и по-строг контрол върху сивия сектор.

Курортите започнаха да наваксват

„Първите два месеца сезонът започна колебливо и плахо. И сезонът, и бюджетът си приличат - с наследени тежки дефицити и с плячкосан бюджет за реклама. Този сезон практически не е наш, защото е резултат от усилията на предишното ръководство на Министерството на туризма“, заяви Илин Димитров.

След слабите май и юни обаче тенденцията се променя. „В момента добрата новина, и наистина добрата новина, е, че според нашата система за туристическа информация курортите вече са пълни, туристи имаме, а броят на нощувките и резервациите се приближава към този от миналата година“, подчерта министърът.

Големият въпрос остава дали силните седмици през юли, август и септември ще компенсират загубите от началото на сезона. Димитров увери, че кабинетът и бизнесът работят заедно, за да завърши лятото с положителен резултат.

България си поставя двойна цел

Една от големите цели на правителството е до края на мандата броят на чуждестранните туристи да нарасне от около 4 млн. на 8 млн. души годишно. Димитров посочи, че водещите туристически държави в Европа приемат гости, които надхвърлят два или три пъти собственото им население, докато България все още изостава.

Особено важен е германският пазар. Планът е броят на туристите от Германия да се увеличи от около 300 000 на 1,1 млн. души чрез повече полети, партньорства с туроператори, чартърни програми и рекламни кампании, които достигат директно до хората в момента, когато избират своята почивка.

„Германският пазар е стратегически за България и трябва да върнем туристите с повече полети, по-силна реклама и конкретни действия“, заяви министърът. Подготвяният план включва и посещения на германски журналисти и популярни лица, които да представят българските курорти, културно наследство и възможности за целогодишен туризъм.

Квартирите излизат на светло

Министерството подготвя промени в Единната система за туристическа информация, които трябва да дадат по-пълна картина за реализираните нощувки. В регистрите ще бъдат включени и краткосрочно отдаваните квартири, предлагани чрез платформи като Еърбиенби и Букинг.

„В правителството работим много активно в подкрепа на бизнеса, който е на светло, плаща данъци и осигуровки. Режимът трябва да е еднакъв за всички. Ние искаме да изсветлим сектора и да помогнем на хората, които работят честно и открито“, каза Димитров.

„Всички тези квартири, които са по курортите и се дават под наем чрез Еърбиенби и Букинг, ще бъдат вкарани и регистрирани, за да започнат да плащат данъци“, допълни министърът.

Мярката трябва да ограничи нелоялната конкуренция спрямо хотелите и регистрираните семейни обекти, които плащат данъци, туристически такси и осигуровки.

Сигналите влизат в ТУР-АЛЕРТ

Министерството разработва и нов софтуерен продукт с името ТУР-АЛЕРТ. Чрез него гражданите ще могат да подават сигнали за проблеми в туристическите обекти, да прилагат снимки и да добавят кратко описание. След всеки сигнал ще може да бъде разпоредена проверка.

Предстои и въвеждането на нов регламент за атракционите в курортите. Целта е да бъдат въведени по-ясни изисквания към безопасността, контрола и отговорността на операторите.

Тези мерки са част от опита туристическият сектор да бъде не само по-голям, но и по-добре регулиран. Ръстът на посетителите няма да бъде достатъчен, ако не върви с по-високо качество на услугата и еднакви правила за всички участници на пазара.

Стоп на хазарта с рекламния бюджет

Сметната палата продължава задълбочения одит на Министерството на туризма. Димитров обяви, че при установени нарушения докладът ще бъде изпратен на компетентните органи, но подчерта, че дори един разход да е законен, това не означава автоматично, че е ефективен.

„Наскоро ми докладваха, че тази и миналата година Министерството на туризма е субсидирало събития, свързани с Космоса. Искам да ви попитам - чакаме някой да дойде отгоре или ще пращаме някой нагоре?“, коментира той.

Министърът даде и пример с договор за прожектиране на филм върху стената на хотел, чиято стойност е била над 500 000 лева.

„Прекратихме го веднага. Поканихме фирмата и казахме, че не смятаме, че това е ефективно и че имаме бюджетен проблем. Около 30 договора бяха преразгледани или прекратени. Нямаме право повече да играем хазарт със средствата на бранша. Трябва много агресивно да рекламираме и всеки един цент ни е важен“, заяви Димитров.

„Евровизия“ става витрина за България

Подготовката за домакинството на „Евровизия 2027“ също ще бъде използвана за реклама на България. Министърът не разкри кои два от четирите кандидатстващи града продължават към втория етап, но увери, че страната се движи с добро темпо.

„Имаме амбицията да направим най-доброто домакинство досега. Ще има над 1000 журналисти. Трябва да им покажем България. Вече започват да идват и ги включваме в турове“, каза Димитров.

Министерството подготвя клипове с известни български спортисти, музиканти и други популярни личности. Видеата ще бъдат разпространявани на няколко езика и в различни медии още през лятото.

„Искаме да използваме всеки момент, за да рекламираме България и да покажем колко е красива и гостоприемна. Ще имаме наистина добри клипове и това е само първата част“, подчерта министърът. Плановете включват повече съпътстващи прояви от проведените при предишното издание на конкурса и туристически маршрути за международните гости и журналисти.

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