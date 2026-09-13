Истанбул ни рекламира: "Албена", Банско и Бургас "светят" в един от най-скъпите квартали
Туристическата ни реклама е поставена на видно място в Улус, а турците увеличават интереса си към курортите ни
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Туристическата ни реклама е поставена на видно място в Улус, а турците увеличават интереса си към курортите ни
Министерството на туризма прекрати и преразгледа около 30 договора и подготвя нов контрол върху квартирите и туристическите услуги
София. Поне 1% от приходите от туризъм да отиват за реклама на страната ни като дестинация по света. Това предлагат от туристическия бранш като антикр...