Зеленски обяви изненадваща причина, която ще сложи край на войната

Краят на войната между Русия и Украйна ще забави разработването на смъртоносни оръжия, които скоро ще се превърнат в глобална заплаха.

Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в своя Telegram канал.

Още следващата година има реална възможност изкуственият интелект, а не само хората, да започне да решава какво ще се случи на бойното поле. Трябва ни мир, преди да стигнем до този момент, написа той.

Украинският президент също така обяви какво ще прави след края на войната.

Той каза, че възнамерява да живее в страната си и "да върви по улиците тихо". Освен това, той призна, че не се справя добре със стреса от работата.