Италия затяга правилата в училище: до 30% чужденци в клас, забрана на бурки и глоби до 1000 евро

Правителството на Италия одобри указ, който въвежда 30-процентен лимит за определени групи ученици с чуждо гражданство в първите класове, както и забрана за носене на бурка и никаб в училище. Предвидените глоби могат да достигнат 1000 евро.

Според проекта в началното училище учениците с чуждо гражданство, които не са родени в Италия или не са посещавали поне две години детска градина в страната, не трябва да бъдат повече от 30% от децата във всеки първи клас. Подобно ограничение е предвидено и за първите класове в прогимназиалното и средното образование, но там се отнася за ученици с чуждо гражданство, които не са преминали успешно поне три учебни години в италианската образователна система.

Това уточнение е важно, тъй като ограничението не засяга автоматично всички деца с чуждо гражданство. Министърът на образованието Джузепе Валдитара заяви още преди приемането на мерките, че основният критерий е свързан с владеенето на италиански и интеграцията в образователната система. Предвидени са и изключения там, където разпределянето на учениците между близки училища практически не е възможно. Правителството планира над 14 млн. евро за допълнително и индивидуализирано обучение по италиански.

Бурките и никабите остават извън класната стая

Другата голяма промяна е забраната за закриване на лицето по време на учебни и извънкласни дейности, както и при дейности, свързани с отношенията между училището и семейството. Изключения ще бъдат възможни по конкретни здравословни причини или съображения за сигурност.

На практика мярката забранява носенето на бурка и никаб в училищна среда.

Предвидената административна глоба е между 200 и 1000 евро. Когато нарушението е извършено от непълнолетен, санкцията се налага на родителя.

Премиерът Джорджа Мелони анонсира мерките няколко дни по-рано по време на проява на младежкото движение на своята партия „Италиански братя“. Тогава тя защити ограниченията като средство за интеграция и предотвратяване на прекомерната концентрация на деца, които изпитват затруднения с италианския език.

След одобряването на проекта Мелони отново заяви, че целта е училищната система да интегрира децата, като едновременно с това запазва общите правила и осигурява равни възможности.

Италиански и за родителите

Правителството въвежда мерки и за родители, чиито сериозни езикови затруднения пречат на интеграцията на детето им в училище.

По думите на министър Валдитара училищата ще трябва да уведомяват социалните служби за подобни случаи. След това за родителите ще бъде организирана програма за изучаване на италиански език.

Министърът аргументира мярката с ролята на семейството в образованието на детето и се позова на международни изследвания и препоръки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

При отказ или незавършване на предвидената езикова програма се предвиждат финансови санкции.

Първоначалният проект, цитиран по-рано през деня от АНСА, съдържаше значително по-крайна възможност – при неизпълнение на изискванията да се стига до настаняване на непълнолетното дете извън семейството.

Новите правила са част от по-широкия пакет на кабинета за учебната 2026/2027 г., който правителството представя като опит за подобряване на интеграцията и владеенето на италиански език в училищата.