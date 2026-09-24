Мелания Тръмп и Пън Лиюан отвориха „Пауновата стая“ на дипломацията

Първите дами на САЩ и Китай – Мелания Тръмп и Пън Лиюан, се срещнаха във Вашингтон и заедно посетиха Националния музей на азиатското изкуство „Смитсониън“. Културната разходка беше част от отделната програма на Пън по време на официалното посещение на китайския президент Си Цзинпин в САЩ.

Двете първи дами разгледаха една от най-прочутите забележителности на музея – великолепната „Паунова стая“, потънала в синьо, зелено и златно. Създадена през 1876–1877 г. от американския художник Джеймс Макнийл Уистлър, тя първоначално е била трапезария в лондонския дом на британския корабен магнат и колекционер Фредерик Лейланд. По-късно стаята преминава през Детройт, преди да намери постоянния си дом във Вашингтон, където е отворена за посетители през 1923 г.

Интериорът е истински спектакъл – пауни, златни орнаменти и наситени цветове, съчетани с китайски синьо-бял порцелан. Именно азиатското изкуство вдъхновява Уистлър за необикновената декорация, превърнала някогашната трапезария в едно от най-разпознаваемите произведения в колекцията на музея.

Мелания и Пън видяха и прочутата маслена картина на Уистлър „Принцесата от страната на порцелана“. На платното е изобразена млада жена в кимоно с ветрило в ръка. Творбата е сред акцентите в постоянната колекция на Националния музей на азиатското изкуство.

Срещата има и любопитна предистория. За последно Мелания Тръмп и Пън Лиюан имаха официална съвместна програма през 2017 г., когато Доналд Тръмп посети Пекин по време на азиатската си обиколка през първия президентски мандат. Тогава двете пиха чай и посетиха училище, където гледаха спектакъл с песни и танци.

Пън Лиюан е необичайна фигура сред китайските първи дами. Известна сопрано певица още преди съпругът ѝ да заеме най-високия пост в Китай, тя има значително по-видимо публично присъствие от повечето свои предшественички, които традиционно оставаха далеч от светлините на прожекторите.

Културната дипломация между Мелания и Пън предшества едно от най-официалните събития при посещението. Тази вечер президентът Доналд Тръмп и първата дама са домакини на държавна вечеря в чест на Си Цзинпин и съпругата му.