Знаков кмет на ГЕРБ избра Йотова, разкри куп истини за партията си

"В Илияна Йотова съм усетил човешкото. Тя винаги се е отнасяла с разбиране към проблемите. Познавам я от 15 години. Нямам колебания в моя избор." Така кметът на Стара Загора изрази категоричната си подкрепа към кандидатурата на Илияна Йотова за държавен глава. Той стана първият кмет от ГЕРБ, който публично подкрепи Йотова в надпреварата.

"Беше нормално в тази ситуация ГЕРБ да не участва на президентските избори. Резултатът в този момент нямаше да е добър. И преди 6 месеца казах, че ГЕРБ има нужда от осъзнаване и сериозно прераждане, за да се върне отново там където е бил", заяви Живко Тодоров в интервю за Кристияна Стефанова.



"Не очаквам Борисов да подкрепи Гюров, ако са на балотаж с Илияна Йотова", категоричен бе Тодоров.

И се мотивира: "Служебното правителство на Гюров хвърли много отрицание върху избирателите на ГЕРБ. За общ кандидат на дясното трябваше да е някой дипломат или човек с опит в геополитиката. Президентът трябва да е човек с опит, да е балансиран, и да подкрепя членството на България в Европейския съюз и НАТО. Трябва да сме с държавите, които носят новостите и прогреса."



Живко Тодоров сподели, че според него Гюров и Кандев няма да поискат официална подкрепя от избирателите на ГЕРБ, като се съмнява дори и единици да подкрепят Андрей Гюров: "Президентът трябва да е надпартиен, не може да разделя, служебният кабинет на Гюров беше изцяло партиен".



"Бих гласувал за десен кандидат, ако имаше стойностна кандидатира. Изборът за кандидат за президент за мен е ясен. Илияна Йотова дълго време се свързваше с лявото политическо пространство, но винаги съм гласувал за някого като личност. В нея съм усетил човешкото. Тя винаги се е отнасяла с разбиране към проблемите. Познавам я от 15 години. Нямам колебания в моя избор", заяви категоричната си подкрепа за Йотова кметът на Града под липите. Той подчерта, че ще отиде да гласува, както го е правил винаги.



Тодоров посочи, че напускането на Делян Добрев е по лични причини, защото иска да се занимава с бизнес. "Аз предпочетох да се махна от софийските интриги и да гледам изцяло града си. Един кмет трябва да следва собствените си принципи, трябва да е независим от партията, от която е излъчен. Ако той работи за партийните си интереси след като е избран, това означава, че не е кмет на всички хора. Същото е с президента. Като кмет винаги съм бил независим от партията, която ме е излъчила, с уважение и принадлежност винаги към нея, разбира се. Но съм гледал да взимам решения, които не са от полза само на една партия - и от ГЕРБ, ПП-ДБ, “Прогресивна България”, ДПС ако щете.

Не ми харесваше популизма в кабинета последната 1 година. Той беше ляв кабинет, хората не бяха доволни. Затова предпочетох да се отдам на работата си тук, не съм привърженик на колективната безотговорност, когато никой не е отговорен за даден провал или за даден успех", каза кметът на Стара Загора по повод управлението на кабинета "Желязков".

Живко Тодоров коментира напускането на младежи от партия ГЕРБ: "Всяка една партия има нужда от хора, които да работят на най-ниските нива. Всички партии допускат една и съща грешка - ръководството се отделя изключително много от обикновените хора и членове. Това води неминуемо да отчаяние и липса на ангажираност. Един човек, като види, че няма перспектива, той решава да се оттегли. Затова според мен този процес се случва в момента с ГЕРБ. Има нужда от хора, които да работят ежедневно с всяка една структура, а такива в момента не виждам."

На въпрос дали, за да има възобновителен процес в ГЕРБ, Борисов трябва да се оттегли, Живко Тодоров заяви: “О, не искам да давам такива оценки. ГЕРБ си е на Борисов и според мен той е единственият човек, който може да взима решения за бъдещето на партията. Не искам да давам такава оценка. Това е човек, с когото съм работил години. Като премиер ми е помагал. Ще бъда винаги коректен към него, както и към премиера Радев в момента, който ми помогна като президент. Много хора направиха спекулации, че сме се разхождали на 3 март. Когато г-н Радев ръководеше служебният кабинет 2022 г., тогава Стара Загора изпълняваше воден цикъл.

В самия законопроект не беше записано да се асфалтира след проекта. На празника на града ме пита: “Кмете, мога ли нещо да ви помогна?” Тогава го помолих да се отпуснат пари да се асфалтира града. Радев ми помогна и това нещо няма да го забравя никога. Както няма да забравя и всичко, което Борисов е направил за мен и за Стара Загора. Тези интриги са изключително неприятни. Това е едно варварство, което се излъчва, всеки като бъде от едната или от другата страна. Смятам, че политиката трябва да бъде по-достойна от всичко това. Трябва да има повече достойнство в политиката. Трябва да има повече мъжкарство. Трябва да бъдат нещата казани такива, каквито са. Искам да се подкрепят повече личности. Винаги съм настоявал за това в ГЕРБ, а не да се крием зад колективната безотговорност. Трябва да се работи повече с хората, затова няма хора. Същото ще бъде и в останалите партии. Ще има огромно откъсване от централните ръководства и местните структури."



"За мен е грешка, че Влади Горанов отново е депутат от ГЕРБ. Уважавам го като колега и приятел, но беше грешка, по този начин само се насочи огън и допълнително се възпалиха хората", каза градоначалникът.



"Промените в Конституцията бяха категорична грешка. Не мисля, че премиерът трябва да се избира от 3-4 човека в държавата, които са партийни назначения. Категорично трябва да се върне предишното положение.

Не бива основният закон в държавата да е мотивиран от подобни партийни интереси. Затова искам повече личности в политиката, защото те няма да допуснат подобно нещо.", коментира той промените на Конституцията по време на "Сглобката".



Той разказа и за символичното започване на предизборната кампания на Румен Радев от града под липите: "В Стара Загора правим страхотна инициатива за 3 март - най-дългият български флаг минава по центъра на града, събират се страшно много хора. Когато се обадиха и ми казаха, че президентът ще бъде тук, аз се зарадвах. Винаги когато се показва уважение към празници и към града, това е уважение към хората. Затова се зарадвах и когато Илияна Йотова дойде на “Богородична стъпка” преди месец. Така се показва уважение, когато един човек иска да е в политиката, той трябва да има и уважение към хората. Както го е правил пак ще кажа, за да няма спекулации и Борисов като премиер. Правил е много неща за града, трябва да го кажем, това е обективната истина, бил е тук, откривали сме доста работи, трябва да бъдем обективни като хора, за да се случват и правилните в политиката."



"Въобще не съм чувал за натиск от “Прогресивна България” над кметове от ГЕРБ. Не знам откъде е информацията на Борисов, трябва да го питате. Но категорично върху мен, нито върху моите колеги в региона не знам да има подобен натиск.", заяви кметът на Стара Загора.



"Районът се развива изключително интензивно. Стара Загора 3 поредни години е районът с най-много инвестиции. Печелим три поредни години наградите БАИТ. В индустриалната зона "Загоре - Еленино" почти всички терени вече са изкупени. Това, което сме заложили, вече работи, строят се заводи, създават се работни места, много работни места ще бъдат отворени следващите години. Работим и по инфраструктурата на града. В момента се правят паркове, площади, улици, квартали се ремонтират.", описа за развитието на Стара Загора Тодоров.

Според мен Борисов няма да бъде санкциониран по “Магнитски”. Но ще кажа нещо, това не касае лидера на ГЕРБ, но касае политиката като цяло: “Смятам, че е крайно време да се направи разграничение между политици, бизнес и престъпност. Тези неща, които излизат през последните години - от 2020 г. досега като взаимовръзки. Не говоря за конкретен политик, а за политиката като цяло. Виждате, постоянно се показват: депутат бил свързан с някоя фирма, пък там хора от престъпния свят, пък там са хора, участващи в обществени поръчки. Мисля, че всичко това трябва да бъде веднъж завинаги прекратено. Това отвращава хората от политиката. Докато това не се случи хората няма да си върнат доверието в държавата. Не трябва да бъде допуснати черният бизнес и престъпността да бъдат ангажирани с държавата и с обществени поръчки. Това отвращава всички.", каза Живко Тодоров.