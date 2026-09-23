Кметът на Елин Пелин каза защо влиза в битката за „Дондуков“ 2

„С проф. Стойчев влизаме в президентската надпревара подготвени.“ Това заяви кметът на Елин Пелин и кандидат за президент Ивайло Симеонов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

„Без силни региони няма нито силна България, нито смислено бъдеще за България. И картата, независимо че не се променя като размер, тя се изпразва от съдържание и това трябва да бъде променено“, заяви Симеонов.

По думите му моделът, приложен в Елин Пелин, може да бъде пренесен и на национално ниво. Той посочи, че общината е била превърната от „затихваща“ във водеща, а президентската институция може да даде трибуна за промяна на посоката на страната.

Симеонов отхвърли твърденията, че е „скрит кандидат“ на определена политическа сила. Той се определи като явен кандидат на местното самоуправление и на хората, които искат част от средствата, генерирани в регионите, да се връщат в общините и да бъдат използвани за подобряване на качеството на живот.

„Инициативният комитет е форма, чрез която проверяваш къде се намираш. За мен правилата трябва да бъдат доста променени по отношение на Изборния кодекс, да има по-висок праг на това кои да се допускат в тази надпревара“, заяви кандидатът за президент.

Според него политическите партии са загубили част от авторитета си през последните години. Симеонов посочи, че в инициативния му комитет са го подкрепили всички кметове на населени места, с които е работил през годините, независимо от партийната им принадлежност.

„Получих подкрепата на обикновени хора, които съм срещал в своя живот“, каза още той.

„Нямам опонент сред останалите двойки“

Симеонов заяви, че не възприема нито една от останалите президентски двойки като свой опонент.

„В България се насади едно трайно недоволство към партиите, загубиха се всякакви авторитети. И това, което трябва да направи всяка една от двойките, е да се бори за това да се повиши изборната активност“, коментира той.

Според Симеонов избирателната активност на президентския вот няма да бъде висока.

За отношенията с Русия и САЩ

Кандидатът за президент коментира и външната политика, като заяви, че според него противопоставянето на основата на това „кого мразим и кого обичаме“ е неправилен подход.

„Истината е, че Русия има огромен природен ресурс, а САЩ имат най-невероятните високи технологии. Аз съм човек на науката, на бизнеса и на практиката. Затова смятам, че с природните ресурси на Русия и с технологиите на Щатите, в дух на добронамереност с всички съседи, можем да постигнем нещо, което винаги сме си мечтали“, заяви Ивайло Симеонов.