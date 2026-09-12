10 000 евро за трето дете дава тази софийска община
Кметът бори демографията с разумен ход
Следете всички новини, анализи и коментари за Елин Пелин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кметът бори демографията с разумен ход
Инвестициите са близо 500 милиона евро
Само един преписвач нва матурите, Елин Пелин зарадва тийновете
Село Голема Раковица е в шок
Среща в Елин Пелин прерасна в остри политически послания и демонстрация на местни проекти
На 3 март всички ЗАЕДНО - ученици и учители
Документалната лента „Боряна срещу Гераците“ тръгна по големите екрани
Филмът "Боряна" срещу "Гераците" помага на учениците на голям екран от 23 януари
Проектът е разделен на две части
Градът на писателя отново ще се преобрази в истински град на чудесата
Ивайло Симеонов защити заповедта си с аргументи срещу „масов комерсиален празник“
Каква е причината?
Гордеем се с цялостната социална подкрепа, която предоставяме на нашите жители
Продължават следствените действия
На място работят екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ
Земетресението се е случило в 3:22 часа на близо 9 км от Елин Пелин и на 29 км от София
На косъм е била още по-жестока трагедия
Има изборен мотив и нагласяване на протеста срещу главния прокурор
Все още няма конкретен отговор правилно ли са съхранявани пиротехническите средства
Наети са два нови склада извън София