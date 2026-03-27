Борисов с първи коментар за скандала "Гюров"

Генералният адвокат на СЕС казва "този премиер не може да е премиер"... Всички си задаваме въпроса - при единия вариант какво ще стане, при другия какво ще стане." Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при среща с кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов днес.

И подчерта: "В една от малкото институции на държавността, останали все още - президентството - единият си отиде, другият, заместникът му, е президент. И ако не са кметовете да върви живота, не знам как ще бъде".

Коментарът на Борисов е във връзка със заключението на Генералния адвокат на Съда на ЕС Николас Емилиу, от което става ясно, че Андрей Гюров правомерно е освободен от поста подуправител на БНБ, което означава, че не може да бъде в т.нар. домова книга, което пък означава, че не може да бъде избран за служебен премиер.

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов отправи остри критики към президента Румен Радев. Симеонов предупреди за риск от „подмяна“, а Борисов коментира кризата в институциите и управлението.

Критика към Радев и предупреждение за „подмяна“

„Всички знаят, че аз съм подкрепял Радев осем години и за жалост това, което видях последните дни, ме притеснява“, заяви кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов.

Той беше категоричен, че става дума не за реална промяна. „Опасявам се, че хората, които са около него, по-скоро ще се опитат да направят една подмяна, не промяна“, каза Симеонов.

По думите му тези процеси ще се проявят във времето и трябва да бъдат назовани.

Проекти за общината и акцент върху спорта

По време на срещата Симеонов представи няколко ключови проекта, сред които и инициативата „Светулка“ за детското отделение в болницата. „Спортът ни е приоритет за децата. Това можем да правим като превенция на зависимостите на съвременността“, заяви кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов.

Той подчерта, че над 1800 деца активно спортуват, а в художествената гимнастика успехите са постоянни.

Борисов също акцентира върху значението на спортната инфраструктура. „Спортната зала е притегателен център - децата тренират, социализират се, това има огромен смисъл“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Инфраструктура, инвестиции и недостиг на средства

Симеонов представи и мащабни идеи, включително проект за спортна зала, около която да има хотели и допълнителна инфраструктура, както и първата хокейна зала в България.

Кметът постави и въпроса за ограничения бюджет и трудностите пред местната власт. „Всеки ден хората очакват повече, а ние няма как да се справим с вързани ръце и крака“, заяви Ивайло Симеонов.

Борисов от своя страна коментира реалните очаквания на гражданите. „Хората не се интересуват от удължителен бюджет - питат кога ще се оправи улицата“, каза Бойко Борисов.

Критики към държавата и институциите

Разговорът премина и към по-широката картина на управлението и кризите в държавата. „В момента има хаос - в държавата, в съдебната система, във всяко едно отношение“, заяви Бойко Борисов.

Той подчерта, че местната власт остава най-стабилният елемент. „Ако не са кметовете да върви животът, не знам как ще бъде“, каза Борисов.

Симеонов също защити ролята на общините. „Няма значение има ли правителство, има ли бюджет - кметовете се стремят да държат държавата устойчива“, заяви той.

Спорни теми - данъци, реформи и приоритети

Двамата засегнаха и темата за данъците и финансирането на общините. Симеонов посочи, че ниските местни данъци не покриват разходите и голяма част от тежестта пада върху бизнеса.

Борисов коментира и темата за съдебната реформа. „Това е изключително сложен процес, който не може да стане бързо“, заяви лидерът на ГЕРБ.

В края на разговора той отново подчерта ролята на местната власт като основен стабилизиращ фактор в условията на политическа и институционална несигурност.

