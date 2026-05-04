Делян Добрев изригна срещу Гюров! Удар по служебния кабинет

Депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев отправи тежки критики към кабинета на Андрей Гюров, като заяви, че оставя „тежко наследство“ за управлението на Румен Радев. В публикация в социалната мрежа Фейсбук той определи ситуацията като резултат от липса на адекватни икономически мерки. Изказването му идва на фона на засилено политическо напрежение. Темата за икономическото състояние отново се превърна в поле за сблъсък между партиите.

В своята позиция Добрев изтъква, че страната е изправена пред около 7% инфлация и 7% бюджетен дефицит. Той посочва още, че държавният дълг достига около 30% от брутния вътрешен продукт, като отбелязва, че отговорност за това носят различни политически сили. Според него тези показатели са резултат от липсата на ефективно управление.

Добрев твърди, че кабинетът не е предприел мерки за ограничаване на инфлацията и за контрол върху цените на горивата. По думите му липсват и конкретни действия за подготовка на бюджет, както и предложения за реформи и фискална консолидация. Това, според него, задълбочава икономическите проблеми.

В публикацията си депутатът използва и остър тон, като критикува публичното поведение на Гюров и го противопоставя на икономическите резултати. Той определя управлението като „бездарност и суета“, което допълнително изостря политическата реторика.

Реакцията на Добрев е поредна в серията взаимни обвинения между политическите сили по темата за икономиката и управлението. Очаква се дебатът да продължи и в следващите дни, особено във връзка с предстоящите бюджетни решения и икономическите мерки.

