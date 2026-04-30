Томислав Дончев очерта битката - кабинет и бюджет на първа линия

Изборът на правителство и приемането на държавния бюджет ще бъдат водещите задачи пред новото 52-ро Народно събрание. Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев при старта на парламентарната работа. По думите му политическата ситуация изисква бързи и ясни решения. Той подчерта, че ролята на всяка политическа сила ще бъде ключова за стабилността на управлението.

Дончев акцентира върху значението на опозицията, която според него трябва да бъде не просто критична, а и конструктивна. Той посочи, че една добре организирана опозиция може да предложи реална алтернатива и да се превърне в постоянен коректив на властта. По думите му това е важен елемент за функционирането на всяка демократична система.

Заместник-председателят на ГЕРБ заяви, че партията подкрепя утвърдения принцип председателят на Народното събрание да бъде излъчен от най-голямата парламентарна сила. Според него това следва логиката на демократичната традиция, въпреки че към момента няма яснота за конкретната кандидатура.

По отношение на евентуални конституционни промени и съдебна реформа Дончев подчерта, че ГЕРБ е готов да подкрепи предложения, които са обосновани и в интерес на държавата. Той уточни, че подкрепата ще зависи от съдържанието и ефекта на конкретните мерки върху институциите.

