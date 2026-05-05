Ето защо Борисов не отиде при Йотова и какво обеща за новия парламент

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не отиде днес на консултациите при президента Илияна Йотова на „Дондуков“ 2, но стана ясно, че не си е губил времето. На среща с посланици от Европейския съюз той гарантира конструктивен политически диалог и ясно проевропейско управление. Разговорът е бил фокусиран върху политическата ситуация след изборите и ключовите предизвикателства пред страната.

„Политическата обстановка в страната след парламентарните избори и основните проблеми и приоритети пред страната ни бяха темите на днешната ми среща с посланиците на страните от Европейския съюз у нас“, написа Борисов във Фейсбук.

Той благодари за домакинството на срещата на Хараламбос Кафкаридис, подчертавайки ролята на Кипър като ротационен председател на Съвета на ЕС.

В изявлението си лидерът на ГЕРБ очерта основните приоритети пред България. „По време на срещата подчертах, че България има нужда от предвидимост, работещи институции и ясно проевропейско управление, което да гарантира ускорено икономическо развитие, сигурност и защита на националния интерес“, посочи Борисов.

Той акцентира и върху международното сътрудничество. „Поставих акцент върху важността на активното партньорство с европейските институции и стратегическите съюзници на България“, изтъкна той.

По думите му разговорите са засегнали и редица ключови теми от европейски и глобален характер. „Дискутирахме въпроси, свързани с еврозоната, енергийната сигурност, подкрепата за Украйна и последствията за Европа в контекста на войната в Иран“, отбеляза Борисов.

В заключение той заяви, че партията ще продължи да работи за стабилността на държавата.

