„Възраждане“ с остро предупреждение при Йотова

Държавният глава Илияна Йотова посрещна на „Дондуков“ 2 представители на „Възраждане“ в рамките на консултациите за съставяне на кабинет и подчерта новата политическа ситуация след изборите.

„В демократичните общества не по-малко важна е и ролята на опозицията, каквато вие заявихте, че ще бъдете. Ние слушахме внимателно вашите послания по време на цялата предизборна кампания, както и декларацията, която направихте в Народно събрание, запомнихме вашите послания“, заяви Йотова.

„Хората се нуждаят и много бързо свършена работа поне в две направления. Вие говорихте достатъчно и за бюджета, който трябва да бъде направен за половин година, за да прекратим тази практика на бюджети, които са от миналата година, и то в лева, както и по отношение на промените в съдебната система“, подчерта държавният глава.

Още в началото на изказването си Ангел Славчев, който водеше делегацията вместо отсъстващия лидер на партията Костадин Костадинов, направи остър коментар и очерта рамката на разговора. „Четири теми бяхме подготвили, които искахме да обсъдим с вас. Но аз лично съм потресен от това, което чух днес от Гълъб Донев“, заяви Славчев по повод заявени по-рано днес от представител на „Прогресивна България“ планове за бъдещото правителство.

„Буквално каза, че още не са встъпили, но ще се тегли нов дълг, което автоматично означава, че това, което ние от „Възраждане“ предупреждавахме и през цялата кампания - България тръгва по дълговата спирала“, подчерта той. „Буквално тръгваме по техния сценарий - към фалит на държавата“, добави Славчев.

Той изведе и темата за референдума като централен акцент в позицията на партията. „Над 400 000 българи се подписаха за провеждането на референдум за отлагане на влизането на България в еврозоната и той беше отхвърлен, въпреки че бяха изпълнени законовите изисквания“, заяви Славчев.

„Сега е ваш ред да инициирате референдум за връщането на българския лев. И вие сте се борили за тази кауза през годините. Време е на дела да докажем думите си“, подчерта той по адрес на Йотова.

„Във вашите ръце имаме възможността да попитаме дали искаме българските граждани да се върне българския лев. Смятам, че дължим това на гражданите и че сте последователна във Вашите действия“, добави Славчев.

В отговор Илияна Йотова припомни предишни позиции по темата. Тя отбеляза, че лично Костадин Костадинов й е благодарил за подкрепата предложението за референдум да бъде разгледано в парламента.

Йотова коментира и външнополитическите решения. „Решенията за участие в групи за помощ за Украйна със западните ни партньори бяха взети от предходното редовно правителство с министър-председател Росен Желязков“, посочи тя.

В заключение президентът направи по-умерен коментар по темата за референдумите. „Аз съм също на мнение, че бяха пропуснати много златни шансове, за да видим съгласие на българите в тази посока. Но смятам и че, за да бъде успешна една политика, трябва да се направи на правилното място и в съответното време“, заяви Йотова.

