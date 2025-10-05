Костадинов взриви ефира! България е пред анексия в еврозоната
Лидерът на „Възраждане“ заяви, че страната има нужда от „преосноваване“
Според него има конфликт между Бойко Борисов и Делян Пеевски
Според партията на Костадинов страната ни се намира в упадък
Демонстрацията събира граждански организации и опозиция в искане за предсрочни избори
В Германия само за 14 дни умряха мистериозно 7 кандидати на Алтернатива за Германия
Хората на Костадин Костадинов със специален законопроект
Лидерът на „Възраждане“ насочва острите си критики към ЕС и визитата на Фон дер Лайен
Лидерът на "Възраждане" критикува назначаването на новия главен секретар на МВР
По думите му този парламент е с едноцифрен рейтинг и решенията, които взема, са изключително вредни
Мотивите са ясни, темата е ясна, декларирана е подкрепа, подписваме се и нека вотът на недоверие да...
Хакнаха сайта на партията
Цял свят и цяла Европа разбра, че българският народ се съпротивлява на неговото насилствено вкарване...
По думите му еврозоната "е планирана да бъде на три скорости и ние сме на третата скорост"
"Възраждане" вдига Град на лева
Днес Югът на България е по-напред от Севера не поради национална или европейска политика...
Депутатите се заемат с избора на членове на Комисията по досиетата
Поводът е делото срещу Люпчо Георгиевски, председател Културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля
Хората на Костадинов обвиниха социалистите в предателство
"Възраждане" води разговори с МЕЧ, "Величие" и дерибеите на Доган
Всички да бъдат върнати обратно, поиска "Възраждане"