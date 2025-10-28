Политика

Станислав Стоянов бие аларма! Европейски капан за земеделците ни

Земеделец, който се пенсионира, няма да има право да ползва субсидия

28 окт 25 | 19:58
Мира Иванова

Евродепутатът от “Възраждане” Станислав Стоянов,  ръководител на делегацията на “Възраждане” в Европейския парламент, председател на европейската партия "Европа на суверенните нации" и зам.-председател на едноименната парламентарна група е на еднодневна визита в град Пловдив. Посещението започна с пресконференция, на която евродепутатът и народните представители Ангел Гергиев и Емил Янков от парламентарната група на “Възраждане” представиха дейността си и изложиха позициите си по важни за Пловдив и страната въпроси.

Стоянов посочи, че новата седемгодишната финансова рамка на Европейския съюз ще влезе в сила на 1 януари 2028 година. Притеснително е, че предложението на ЕК предвижда намаляване на бюджета за земеделие, което е основополагащо за Европа и осигурява прехраната на населението, и насочва средствата към военната индустрия. Това е вследствие на стремежа на настоящите европейски лидери да продължат да подкрепят войната между Русия и Украйна.

“Над 20% се намаляват средствата за земеделие, като в общ фонд се обединяват  двата структурни стълба - този на директните плащания за земеделска продукция и за развитие на селските райони. Тук притеснението е свързано основно с бюрократичните предизвикателства и неясноти, а най-застрашени се очаква да са малките и средни производители.”, каза Станислав Стоянов пред журналисти.

Друг любопитен факт, който той спомена, е, че ако земеделската политика се приеме във вида, в който се предлага към настоящия момент, земеделец, който се пенсионира, няма да има право да ползва субсидия.

През деня евродепутатът ще се срещне в 13:30 ч. със земеделци, с които ще обсъди регламента. Целта е предложенията, които ще бъдат направени от евродепутатите от “Възраждане”, да са максимално полезни за сектора и България.  Стоянов  е против ощетяването на земеделците ипредполага, че ако бъде прието предложението на ЕК, новата земеделска политика ще предизвика масови протести. Визитата на евродепутата  ще завърши със среща с граждани в 18:30 ч. в зала "Професор Архитект Йолов " на хотел Тримонциум.


