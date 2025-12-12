Балабанов: Стига се тормозили хората! Оставете ги да гласуват

„Уважавам всички хора, които изразиха позицията си на площада. Това е знак, че живеем в развита демокрация. Всеки трябва да признае грешките си и да има възможност да ги поправи“.

Това заяви в ефира на БНТ депутатът от „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов.

„Погледът на България е на Запад, проевропейски. Участието и създаването на това правителство, беше с такава цел. Въпреки трудностите, постигнахме няколко значими неща – България е част от еврото, България е в Шенген и това правителство защити националния ни интерес по темата Северна Македония“, заяви Балабанов.

„Чухме хората и това какво искат. Слушам събеседника до мен и, за да не влизам в безсмислен спор, ще се уповавам само на факти. Имахме 7-8 избори преди нас и нямаше кабинет. Трябваше да има правителство на всяка цена“, заяви той.

„Имахме 2 хода. Да хвърлим държавата към избори, където с удоволствие опозицията до мен щеше да каже, че за пореден път хвърляме държавата в хаос, или да платим необходимата политическа цена, в името на стабилността на държавата“, коментира още депутатът от ИТН.

За да стане влизането в еврозоната, Шенген и националната политика, търсихме подкрепа в зала. Ясно е, че Ново начало подкрепяше редица законопроекти. Разликата между нас и ПП-ДБ е, че с Пеевски не беше подписано нищо, заяви Балабанов, с което хвърли ръкавица към Асен Василев.

Балабанов извади скрийншоти от статии, с които доказа думите си.

"Когато ПП-ДБ искат да са на власт, за тях всичко е позволено и са готови да се коалират с всеки. Сега използват енергията на всички от площада, за да измият срама си. Оставете ги хората наистина да отидат на избори и да гласуват както преценят. Акцията ви няма да свърши работа", каза още Балабанов във връзка с изявление на Асен Василев преди минути в студиото на "Панорама".

