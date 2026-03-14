Станислав Балабанов: Терзиев трябва да се извини за „Петрохан“

Заместник-председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Станислав Балабанов отправи остри обвинения към "Продължаваме промяната-Демократична България" и към кмета на София Васил Терзиев по темата за протестите след трагедиите на Петрохан и Околчица. В интервю за БНТ той заяви, че зад протестите има политически интереси и постави въпроси за финансирането на неправителствени организации. Балабанов попита защо Терзиев не е изразил съжаление за подкрепата си към подобни структури. Той коментира и присъствието на бившия министър Борислав Сандов на протеста.

Въпроси към Терзиев за „Петрохан“

По думите му столичният кмет не е поел отговорност за действия, свързани с подкрепа към неправителствена организация.

Станислав Балабанов заяви, че очаква извинение от страна на Терзиев. „По повод случая „Петрохан“ кметът на София Васил Терзиев не изрази съжаление, че е спонсорирал неправителствената организация и не поиска прошка за действията си“, заяви Балабанов.

Той обърна внимание и на присъствието на бившия министър на околната среда Борислав Сандов на протеста. „Сигурно има своите предпоставки да бъде на един такъв протест, но аз чета между редовете и питам - ако аз исках да си направя НПО, дали Борислав Сандов щеше да ми го разреши за 72 часа“, каза Балабанов.

„И Борислав Сандов тогава със заместник-министър Тома Белев, видни представители на зеления сектор, дали щяха да дадат, ако аз бях заместник-министър, 1 милион евро на моята съпруга, която имаше НПО“, добави той.

Спорът за средствата по Плана за възстановяване

В интервюто Балабанов отхвърли обвиненията, че председателят на комисията по енергетика Павела Митова е застрашила получаването на близо 440 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Според него критиките на ПП-ДБ са продиктувани от желанието им да контролират тези средства. „Те бяха радетел за зелената сделка, за затварянето на мините и въглищните централи. Но такива пари, по предназначение, ако могат спокойно те да усвоят, ще захранят близките на първо място до тях фирми“, заяви Балабанов.

„А ние да сме им смокиновия лист, който да го разреши, не е нито моментът, нито целта наша“, допълни той.

Балабанов подчерта, че от ИТН са направили опит да свикат заседание на комисията. „Направихме комисия от „Има такъв народ“ три пъти, без кворум. Така че, уважаеми ПП-ДБ, като искате нещо подобно, намерете мнозинство. Ние действаме по закон в парламента“, заяви той.

Критики към служебното правителство

Балабанов отправи и критики към служебния кабинет, като заяви, че обществото очаква конкретни мерки. „Правителството трябва да прави всичко възможно българските граждани да се чувстват сигурни и не да изпадаме в криза, от която излизане няма“, заяви той.

Според него в момента се говори повече, отколкото се предприемат реални действия. „Призовавам служебното правителство да извади необходимия пакет от мерки, защото в момента само ги слушаме на едни думи“, каза Балабанов.

„Политическите им представители са герои в ТикТок, снимат стълбища на министерства, кабинети, как изглеждат. Малко са влезли в ролята на туроператори за два месеца“, добави той.

ИТН за мястото си в следващия парламент

По думите на Балабанов "Има такъв народ" ще бъде част от следващия парламент. „Ще има ИТН в 52-я парламент. И ИТН ще се грижи за това да бъдат запазени българските деца, традиционното българско семейство и границите ни“, заяви той.

Балабанов подчерта, че партията ще защитава консервативен модел в политиката. „Икономиката ни трябва да бъде дясна - да харчим толкова, колкото произвеждаме, а не да раздуваме бюджети и разходи“, добави той.

