Политически спор може да струва 437 млн. евро на България

България е изправена пред риск да загуби 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост заради липсата на политически консенсус около законопроект за възобновяемите енергийни източници. Сроковете за приемането на необходимото законодателство изтичат през август, а спорът между парламентарните сили поставя под въпрос дали страната ще успее да изпълни условията навреме.

„Сроковете изтичат през август тази година. Никой не е казал, че ние в рамките на няколко дни трябва да приемем набързо едно законодателство, което не е изчистено от потенциални грешки и проблеми, които могат да възникнат в бъдеще“, заяви пред бТВ председателят на парламентарната комисия по енергетика и депутат от „Има такъв народ“ Павела Митова.

По думите й законопроектът за възобновяемите енергийни източници е бил спорен още по времето на редовното правителство и не е получил необходимата подкрепа в парламента. „Не съм радетел на това да се приемат такъв тип сложни законопроекти, когато няма политически консенсус. Този законопроект беше спорен още когато беше редовното правителство“, посочи Митова.

Тя обясни, че първоначалната идея е била текстовете да бъдат приети на първо четене, а след това да бъдат коригирани между първо и второ четене, за да се отстранят проблемните разпоредби.

„Бяхме стигнали до заключението, че ще внесем законопроекта и ще поправяме между първо и второ четене допуснатите проблемни текстове. Когато падна редовният кабинет, от ИТН предупредихме, че съществуват сериозни рискове пред част от законопроектите в Плана за възстановяване и устойчивост“, каза тя.

Според Митова липсата на политическа подкрепа за проекта е очевидна и това прави приемането му в настоящия парламент изключително трудно. „Пет от осем парламентарни групи са против приемането на законопроекта в този му вид“, подчерта председателят на енергийната комисия.

Тя добави, че дори организирането на заседания по темата се оказва проблем. „Свиках три извънредни заседания и не мога да събера кворум“, уточни Митова.

По думите й, ако средствата не бъдат получени сега, това не означава окончателна загуба на финансирането. „Ако не получим тези средства сега, това не означава, че не можем да ги получим в 52-ото Народно събрание, когато има политически консенсус“, смята тя.

Междувременно България вече се сблъсква със забавяне на средства по Плана за възстановяване. Брюксел спря и около 215 млн. евро заради липсата на независима антикорупционна комисия – условие, което също остава неизпълнено. Това допълнително увеличава натиска върху институциите да придвижат ключовите реформи, за да не бъдат загубени още европейски средства.

