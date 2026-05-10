Цончо Ганев призна: Хора на „Възраждане“ припознаха Радев

Част от избирателите на „Възраждане“ са пренасочили доверието си към проекта на лидера на „Прогресивна България“ Румен Радев с надеждата той да реализира политики, за които партията говори от години. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Възраждане“ Цончо Ганев в интервю за БНТ.

По думите му формацията запазва ролята си на опозиция, но част от нейните избиратели са решили, че новото управление има по-голям шанс бързо да приложи идеи като защита на лева, подкрепа за малкия бизнес и ограничаване на военната помощ за Украйна.

„Хората, които до този момент бяха гласували за нас, решиха, че в лицето на Румен Радев ще видят изпълнител на тези политики, за които ние говорим от години“, коментира Ганев.

Той подчерта, че според него Радев никога не е обещавал връщане към предишна валута и последователно е заявявал подкрепа за европейския път на страната. В същото време заместник-председателят на парламента отбеляза, че част от обществото очаква по-силни мерки срещу поскъпването на живота още в първите седмици на новото управление.

Ганев посочи, че „Възраждане“ вече е внесла предложения за намаляване на ДДС върху основни хранителни продукти, горива и лекарства. Според него подобни стъпки биха имали незабавен ефект върху семейните бюджети и инфлацията.

„Когато намалиш ДДС-то за лекарствата и за основните стоки, това ще облекчи изстрадалия български народ“, заяви той, като добави, че предстои да се види дали кабинетът ще поеме в тази посока.

Цончо Ганев коментира и предстоящите промени в съдебната система. Според него смяната на Висшия съдебен съвет сама по себе си не е достатъчна реформа, ако не се обсъдят и реални ограничения върху правомощията на главния прокурор. Въпреки това той остави отворена възможността „Възраждане“ да участва в разговори по темата, ако бъде поканена от управляващото мнозинство.

Депутатът определи настоящата политическа ситуация като една от най-концентрираните форми на власт от години насам, тъй като управляващите разполагат със сериозно парламентарно мнозинство и амбиции за бързи промени в ключови институции. Според него именно затова обществените очаквания към „Прогресивна България“ и Румен Радев ще бъдат особено високи още в първите месеци на управлението.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com