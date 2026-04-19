Гласувах за свободна България! Костадинов с коментар от урните

Костадин Костадинов, лидер на „Възраждане“, упражни правото си на глас във Варна, като избра машинно гласуване. Той заяви, че вотът му е за бъдещето на страната и за националната независимост.

Костадинов изчака реда си на опашка пред секцията и отчете висока активност още в сутрешните часове. Изказването му бе съпроводено и с коментар за възникнала ситуация в изборното помещение.

„Гласувах за бъдещето на България, гласувах за свободна и независима България“, заяви той.

Костадинов разказа, че е показвал на 14-годишната си дъщеря как се гласува, но член на секционната комисия е възразил. „Показвам й как да гласува, но някаква представителка на СИК реши, че тя не може да гласува“, посочи той.

По думите му активността е по-висока от обичайното. „Аз винаги гласувам по едно и също време от 23 години – в 10 ч. За мен това е най-големият измерител, виждам моите приятели и съседи. Не си спомням през последните години да е имало такава опашка“, каза Костадинов.

Той допълни, че участието в изборите е ключово за демокрацията. „Най-хубаво е, когато хората гласуват, защото най-голямото проклятие на българската демокрация беше убеждението, че от нас нищо не зависи“, заяви лидерът на „Възраждане“.

Костадинов беше категоричен, че избирателите на партията няма да търсят алтернатива. Според него приоритетите им не съвпадат с тези на други политически сили, което гарантира стабилна подкрепа за формацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com