"Възраждане" с два референдума за бежанските лагери

В Народното събрание се проведе брифинг, на който участваха народните представители Борис Аладжов и Георги Георгиев. Поводът бяха два местни референдума, които ще бъдат инициирани в областите Бургас и Хасково против изграждането на бежански лагери в общините Средец и Симеоновград.

Георги Георгиев от “Възраждане” припомни пред журналистите, че в последното заседание на Министерския съвет на Желязков е взето решение за изграждане на два бежански лагера от затворен тип, в два града в България - Симеоновград и Средец. Решението е взето набързо, на тъмно и без обществено обсъждане, без да е проведено допитване до жителите на тези общини. Това провокира местните жители да се обърнат за съдействие към “Възраждане”.

“Веднага реагирахме. След политическа декларация на ПГ на “Възраждане”, представена от Костадин Костадинов от парламентарната трибуна на 51 Народно събрание, започнахме активна подготовка за събиране на подписи и за иницииране на местен референдум в двете общини. Естествено тогава никой от отиващия си кабинет на ГЕРБ и ДПС не обърна внимание на недоволството на гражданите.”, каза Георги Георгиев.

Той съобщи още, че политическата организация, от която е част, е събрала изискуемите подписи в двете общини и те ще бъдат внесени утре - 22 май 2026 г. и на двете места. За Симеоновград броят на подписите е 730, а за Средец е близо 1500.

“Очакваме от новата власт да се ангажира с този проблем, защото гражданите на тези общини никой не ги е питал дали искат бежанските лагери. Общинските съвети на двете общини също излязоха с декларации против изграждането на такива лагери, защото това са региони с демографски срив, малко населени, неподготвени за такъв тип съоръжения.”, добави Георгиев.

Народният представител от “Възраждане” съобщи пред медиите, че това са лагери от затворен тип, които приличат на затвори.

“В област Хасково има изградени три такива съоръжения, едно от отворен тип в град Харманли и две от затворен тип, които се намират в град Любимец и до град Свиленград, в село Пъстрогор. Така в Хасковска област това ще е четвърто подобно съоръжение, което е в съседна община.”, каза още Георгиев.

Той припомни, че настоящият министър-председател, който преди това беше президент, по време на предизборната си кампания е казвал, че не е съгласен в региони с демографски проблеми да се изграждат такива лагери. И сега от “Възраждане” очакват от него действие по този въпрос. Припомни още, че в предизборната кампания сегашният министър на отбраната и водач на листата на Радев за Хасковска област, в нарочна пресконференция пред БТА също е казвал, че е против изграждането на този лагер в Симеоновград.

“Смятаме, че властта трябва да вземе съответните мерки, заявките да бъдат изпълнени и правителството да покаже, че има нов модел и нов морал на управление на държавата, а не както досегашните, които правиха разни заявки, но в крайна сметка не се изпълняваха обещанията. т.е. гражданите на тези две общини искат да бъдат питани, искат да бъде прекратено изграждането на тези съоръжения и съответно да се освободят от притесненията си, че тези съоръжения ще бъдат изградени в самите градове, в близост, буквално, до жилищата им.”, заключи изказването си Георги Георгиев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com