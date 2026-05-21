Енергийният министър на ход! Спешна среща с "Боташ"

България започва преговори с турската страна по договора с държавния газов оператор „Боташ“, като целта е да бъде намерено „работещо и балансирано решение“.

Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в отговор на въпрос какви конкретни действия ще предприеме по казуса „Боташ“ след като нейният предшественик министър Трайчо Трайков е изпратил преговорна рамка на турската компания на 16 април, предаде БГНЕС.

Министър Петрова обясни, че темата е сред водещите приоритети на новото ръководство в енергийния сектор. Тя подчерта, че правителството вече е започнало анализ на получените предложения.

„Разбира се, темата с договора с „Боташ“ е приоритетна. Ние се запознахме с изпратените предложения от министър Трайков към турската страна. Дайте ни малко време, за да ги анализираме“, каза тя.

Енергийният министър съобщи, че предстоят и нови разговори между двете страни. „Лично аз с моя екип ни предстои среща с колегите от Турция. Тези дни, тоест утре. За да можем да проговорим началната ни позиция. Имаме идеи“, добави тя.

Петрова заяви, че целта е постигане на взаимно приемливо решение.

„Вярваме, че ще намерим работещо решение, защото това, което е безспорно в цялата ситуация, е че и двете страни действат наистина с най-добри намерения, за да намерят решение и да имат в крайна сметка инструмент, който е работещ по балансиран начин за всички“, каза енергийният министър.

Зам.-министър Кирил Темелков допълни, че споразумението продължава да гарантира доставки при необходимост, като подчерта, че капацитетите могат да бъдат активирани във всеки момент според нуждите на страната.

