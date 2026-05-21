Рокада на върха. Ключова агенция с нов директор

Министър-председателят Румен Радев освобождава изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски. Решението влиза в сила от днес и е взето по предложение на министъра на земеделието Пламен Абровски.

Новият изпълнителен директор е професор Светла Янчева. „Нейното представяне ще бъде в 11 часа днес. Чух се с д-р Мавровски и го помолих да организира предаване на поста, ще му благодаря за направеното, трябва да имаме приемственост. Сформираме нов екип с нови хора, д-р Мавровски свърши много добра работа и показа, че БАБХ може да комуникира с хората за дейността си. Неговата работа ще бъде надградена. Всяко ново управление идва с нов екип“, обясни Абровски.

Мавровски оглави Агенцията в края на февруари по решение на служебния кабинет. По време на мандата му институцията извърши редица проверки, при които бяха разкрити незаконни кланици и затворени предприятия за преработка на месо. При акциите бяха унищожени и големи количества хранителни продукти заради нарушения на изискванията за безопасност.

