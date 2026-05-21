Заради свлачището в Родопите! Спешен ремонт на път до Смолян

Пътищата, които ще са алтернативен подход до Пампорово и Смолян, ще бъдат укрепени и ремонтирани. До 10 дни всички ще чуете конкретно какви проекти има, какви няма и защо ги няма. И тогава според проектната готовност и неотложността, ще бъде направен анализ за цялата страна и ще започнат да се ремонтират пътищата. Това заяви регионалният министър арх. Иван Шишков в отговор на въпрос от народния представител на ДПС Атидже Вели. Шишков е на изслушване в парламента по повод свлачището в Смолян и мерките на правителството за укрепването му.

Една от основните пътни артерии в Родопите е третокласният път от Гоце Делчев до Смолян. Той трябва да поеме част от трафика към Пампорово и Смолян. По него обаче има много компрометирани участъци и свлачища, посочи Атидже Вели и подчерта, че това е заплаха за живота на хората, които използват този път.

Ние, родопчаните, измерваме разстоянията в часове, а не в километри, припомни депутатът от ДПС. И подчерта лошото състояние на републиканската пътна мрежа, не само планинския терен и завоите в Родопите.

През 2025 г. е направено инвестиционно предложение за ремонт на 45 километра от този третокласен път, за да могат хората, бизнесът и гостите на Борино, Доспат и Девин да го ползват. Те очакват този ремонт. Има ли осигурено финансиране и кога ще започне ремонтът като алтернативен път, попита Вели.

Всички публично разбрахте, че за голяма част от пътищата парите са похарчени предварително. За две години са похарчени всички пари за пътна поддръжка, отговори Шишков.

Това не означава, че ще оставим пътищата. Ще търсим възможност - много добре ви разбирам. Но депутати от всички региони питат за пътища, продължи министърът на регионалното развитие.

Пътищата, които ще са алтернативен подход, ще бъдат укрепени и ремонтирани, увери той.

Довеждащите пътища до Смолян ще са с приоритет, за да компенсираме поне мъничко неудобството за хората от региона, даде дума Шишков.

Парите за пътна поддръжка са дадени по региони. Има региони, в които са дадени много пари, и има региони, в които не са дадени пари. Този дисбаланс е в основата на проблема, каза още министър Шишков. Ще го променим, но това не може да стане с магическа пръчка. Първо ще направим анализ и на база този анализ ще ремонтираме пътищата, заключи арх. Иван Шишков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com