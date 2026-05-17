ДПС почете героите на демокрацията

В с. Пристое, община Каолиново се проведе традиционният възпоменателен митинг по случай 37-мата годишнина от майските събития през 1989 година.

ДПС беше отново с хората за да почете паметта на жертвите от т.нар. “възродителен процес”. Да си спомним за героите и свидните жертви, които дадохме в борбата за имената, идентичността, достойнството и честта.

ДПС е до хората и ще продължи да работи за това те да имат по-добро бъдеще, да живеят в добре развити общини и да имат сигурност и стабилност за семействата си, заявиха от партията.

На митинга присъстваха зам.-председателите на ДПС Халил Летифов, Нида Ахмедов-кмет на община Каолиново, зам.-председателите на ПГ на ДПС Хамид Хамид и Айтен Сабри- зам.-председател на НС, народните представители Иво Цанев, Калин Стоянов, Фатима Йълъс, Шендоан Халит, Левент Апти, Неждет Шабан, Тансер Бейти, евродепутатът Танер Кабилов, народните представители от 51-то НС -Хюсеин Хафъзов, Айсел Мустафова, Исмаил Осман, областни председатели на ДПС- Недрет Халил, Ариф Ахмед, Мехмед Атаман, Христо Широков и Хари Малинов, Толга Оркун - Генерален консул на Република Турция в Бургас, Ведат Ахмед - председател на Висшия мюсюлмански съвет, Месут Мехмед - Районен мюфтия Шумен, Нехрибан Ахмедова - кмет на община Венец, Исмаил Ибрям - кмет на община Никола Козлево, Севгин Шукри - кмет на община Лозница, Гюнер Ашимов - кмет на община Опака, Алкин Неби - кмет на община Кубрат, Ахмед Мехмед - кмет на община Руен, общински председатели на ДПС, кметове на кметства, общински съветници, членове и симпатизанти от региона.

Венци и цветя бяха поднесени от името на председателя на ДПС и ПГ на ДПС Делян Пеевски, от народни представители, общински и областни председатели на ДПС пред паметна плоча мемориал на площада пред община Каолиново, в памет на жертвите на т.нар. “Възродителен процес”.

