ДПС почете героите на демокрацията
Възпоменателен митинг по случай 37-мата годишнина от майските събития през 1989 година
Следете всички новини, анализи и коментари за Майски Събития. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Възпоменателен митинг по случай 37-мата годишнина от майските събития през 1989 година
Майските бунтове са ръководени от Независимото дружество за правата на човека
Хамид Хамид вдигна завесата на преговорите
Нека да направим така, че вместо с лъжа и омраза нашите деца да живеят с истина, толерантност и заедно. Това прочете от парламентарната трибуна предсе...
ДПС ще закрие националната си обиколка за отбелязване на т.нар. майски събития през уикенда. Вече няколко седмици от движението почитат в различните к...
Майските събития да влезнат в официалния календар на демократична България. Тази позиция застъпи в ефира на Нова телевизия лидерът на партия ДОСТ Лютв...
Приоритетите могат да бъдат следвани и постигани само чрез диалог между утвърдените политически сили, каза пред множеството в Пристое председателят на...
Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ започна обиколка за традиционните събори в памет на жертвите на Възродителния процес
Тази година у нас витае усещането за криза. На политическата сцена властва езикът на омразата, а основният политически субект в управляващото мнозинст...
Карадайъ събира 15 000 на митингите-събори край Демир баба теке и Пристое ДПС започна традиционната национална обиколка за честването на Майските съ...