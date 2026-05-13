Атидже Вели: Все повече българи се лишават от основни храни

Очакванията на хората за справяне с високите цени са свързани с по-активната роля на държавата. Това заяви народният представител от ДПС Атидже Вели по време на дебатите в парламента по поправките в Закона за защита на конкуренцията. С промените Народното събрание въвежда първите мерки срещу галопиращите цени.

Особена тревога буди фактът, че все повече българи се лишават не само от почивки, развлечения, дрехи и обувки, но се лишават от основни храни. Затова ще подкрепим първите стъпки на управляващите, каза Вели. Тя подчерта, че овладяването на цените изисква редица краткосрочни и дългосрочни мерки.

Приветстваме разширяването на правомощията на КЗК и изготвянето от комисията на ежегодни секторни анализи, каза Атидже Вели. Тя оцени като положителни усилията за разширяване на списъка за нелоялните търговски практики.

Този проблем с нелоялните търговски практики е проблем на европейско ниво и затова в края на годината предстои преразглеждане на съответната директива в ЕС, каза народният представител от ДПС.

По наша оценка предложенията за създаване на проследимост и прозрачност по веригата на доставка трябва да бъдат широко обсъдени, защото има риск да се създаде допълнителна административна тежест, особено за малките фирми, посочи Вели. Тя съобщи, че ДПС ще подкрепи закона, внесен от "Прогресивна България", на първо четене.

