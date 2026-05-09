Пеевски за Деня на Европа: България трябва да стои на евроатлантическия път

Лидерът на ДПС Делян Пеевски поздрави българите по случай Деня на Европа и заяви, че страната трябва да остане твърдо на евроатлантическия си път. В свое послание той подчерта значението на европейското единство, мира и демокрацията, като обвърза бъдещето на България със защитата на националното достойнство и свободата. Според него членството в Европейския съюз е резултат от изпълнените критерии и последователния път на страната към европейско сътрудничество.

„България трябва да продължи да отстоява равенството и демокрацията като висши ценности за хората, запазвайки своя евроатлантически път, отстоявайки националното си достойнство и свобода“, заяви Пеевски.

Той припомни, че днес се отбелязват 76 години от поставянето на основите на Европейския съюз - общност, която по думите му е изградена върху споделени ценности като мир, солидарност и просперитет.

В посланието си лидерът на ДПС-Ново начало отбеляза още, че България е пълноправен член на европейската общност и е извървяла своя път към единство и партньорство със останалите държави в ЕС.

Пеевски завърши обръщението си със поздрав по случай празника: „Честит празник!“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com