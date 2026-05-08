Ето кой поема ДАНС

Станчо Станев временно поема ръководството на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Решението е взето на първото заседание на кабинета "Радев".

Той ще изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов титуляр на поста.

С правителствено решение Станев е назначен и за заместник-председател на ДАНС за срок от пет години, считано от 8 май.

От Министерския съвет посочват, че той притежава богат професионален опит в сферата на сигурността, както и отлични организационни и ръководни качества.

Станчо Станев е дългогодишен служител на Националната служба за охрана (НСО), а от 2023 г. до момента работи в териториална дирекция „Митница София“.

Той е магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), предава dariknews.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com