Радев събра министрите, даде им седмица срок (ОБНОВЕНА)

За първи път Министерски съвет се събира на стартовото си заседание още в деня на клетвата. Румен Радев остави министрите да направят церемониите по предаване и приемане на властта във ведомствата си, след което веднага ги събра на първо правителствено заседание. То започна в 16 часа.

"Трябва да направим всичко възможно да се счупи тренда на растящите цени. Това е изключително много работа по бюджета. Това е спасяване на плащането по ПВУ", заяви премиерът на брифинг в МС, след като прие властта от Гюров.

На въпроса кога ще свика първото заседание на кабинета Радев отговори: "Още днес. Има много работа да се върши". И няколко часа по-късно го направи.

Срок от една седмица даде премиерът Радев на министрите за анализ на състоянието на ведомството.

Следващата седмица - детайлен анализ от всички министерства какво е свършено, какви са задачите, как се харчи, заяви Радев на първото правителствено заседание.

Да се пречупи тренда на растящите цени, особено за хранителните стоки от първа необходимост, бюджета, спасяване на плащането по ПВУ, както и извършване на реалните реформи по плана, избор на нов ВСС, където имаме много важна роля с нашия законопроект за Закона за съдебната власт, продължи премиерът.

Радев изброи и останалите приоритети на новата власт.

Ангажирахме се с нашата програма за разграждане на олигархичния модел, това означава енергично правителство, което да е двигател на борбата с корупцията, но не и неин завършек - трябва и решителна прокуратура. Но правителството ще разследва корупционни престъпления и да събира годни за съда доказателства. Това ще върви паралелно с избор на нов легитимен главен прокурор, каза Радев.

Ще работим за промяна на бизнес средата, повече инвестиции, дигитализация, електронни услуги, намаляване на администрацията. Разчитам на активно съдействие от всички министерства, продължи премиерът.

Обещахме и че ще работим за повече сигурност на българските граждани, ще направим всичко възможно да се ускори модернизацията на армията, а и МВР да се заеме с борбата с престъпността, катастрофите по пътищата, наркоразпространението сред младите хора, което е заплаха за националната сигурност, постави следващата цел Радев.

Правосъдната реформа не се изчерпва със смяната на главния прокурор. Необходимо е и по-бързо и справедливо правораздаване, категоричен бе той.

Външна политика, която да гарантира нашия суверенитет, е следващата цел на кабинета.

Многобройни са проблемите пред българското образование, така че да повишим функционалната грамотност на нашите деца. Нашите млади хора трябва да растат като достойни граждани с български дух, заяви Радев.

Национална детска болница, инфраструктура. В енергетиката - повече автономност, поносимост на сметките за ток. Продоволствена сигурност - ако продължаваме с тези темпове на намаляване на родното производство, няма да имаме никакви продукти на нашата трапеза, каза още премиерът.

И продължи: "Очаквам да намерим баланс между бизнеса и околната среда, да решим проблема с боклуците, които засипват природата.

Да не забравяме културата, имаме прекрасно историческо наследство, трябва да го съхраняваме, но най-важното е живият творец.

В спорта големият ангажимент ще е връщане на масовия спорт за българските деца, и не само".

Имаше много послания да съкратим Министерството на туризма, но той носи близо 10% от БВП на страната и очаквам да докажете с работата си, че това министерство заслужава да го има, като се повиши този процент, даде още една задача премиерът.

"Всички тези цели могат да бъдат постигнати при ясни приоритети и практически действия и само ако знаем реалното състояние на ведомствата и на държавата. Следващата седмица очаквам детайлен анализ - приоритетите, основните задачи и тяхното изпълнение, бюджет, проблемни договори и обществени поръчки, как да се ревизират, оценка на ефективността на администрацията. Това на което се натъкнах, че в някои административни звена, които при служебния кабинет на Донев, днес имат двоен състав при същите задачи. На база на тези анализи ще формираме бюджета на държавата. И отново обръщам внимание на скрития дефицит, скритите разходи и всички фактури, които седят по чекмеджетата.

Това са само най-важните щрихи. Но да не пропуснем гарантирането на социалните плащания на най-уязвимите социални групи. Защото без солидарност тъканта на едно общество се разпада много бързо", заключи премиерът.





