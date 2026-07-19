Всичко по темата Кабинетът Радев

Шишков попари ПП и ДБ с горещ въпрос
Министърът на регионалното развитие и благоустройството коментира пътната безопасност
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Министърът на регионалното развитие и благоустройството коментира пътната безопасност
Правителството работи за дълбока системна промяна, увери премиерът
Няма да се окажем в изолация, категоричен е Димитър Стоянов
Ако искат да празнуват, ще си плащат
МРРБ прави първата национална жилищна стратегия от 2004 г. насам
Първи стъпки за извънсъдебно решаване на арбитражния спор между двете страни
Предложенията са част от законопроекта за Бюджет 2026
МРРБ предприема радикални стъпки за справяне с дългогодишното забавяне в инфраструктурното строителс...
По думите му страната е изправена пред изключително кратки срокове за изпълнение на проектите по Пла...
Не е възможно манипулиране на пробите, вземани и обработавани в държавната лаборатория на границата
Правителството назначи и заместник-председател на ДАР
Той се срещна с фермери, които твърдят, че върху тях е оказан натиск да продават на занижени цени св...
Той подчерта, че не оправдава руската агресия
Според нея цялото правителство има единна позиция по темата с предоставянето на въоръжение за страна...
Очакваният втори мандат на Антоан Гечев
Инициативата на правителството "Кошница с грижа" е изключително социално отговорна, заяви министърът...
По думите на министъра на енергетиката Ива Петрова мярката е необходима, за да бъде гарантирана сигу...
Премиерът коментира военната помощ за Киев
Министрите ще обсъдят и проект на Решение за одобряване на проект за изменение на ПВУ
Първа реакция на властта