Радев каза истината за детската болница и даде дума

Ще построим Националната детска болница. За нас тя е национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Той коментира критиките на опозицията по повод дългоочакваната болница. Радев отхвърли твърденията, че правителството се отказва от проекта, защото в тазгодишния бюджет не са предвидени допълнителни средства.

„По-скандално от ситуацията около „Лукойл“ е спекулацията на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница, защото в бюджета за тази година не били предвидени пари за нея“, заяви Радев.

Той припомни, че през годините проектът не е бил придвижен въпреки управлението на предишните кабинети. „Това го твърдят хората, които управляваха 15 години и изобщо не ги интересуваше тази болница. А и други, които за пет години три пъти правиха бюджет и така и не разбраха по каква схема се изгражда тази болница и къде са парите“, каза премиерът.

Според него средствата за изграждането на лечебното заведение вече са осигурени, а причината да не се предвиждат нови средства в бюджета е липсата на готовност проектът да започне.

„По сметката на здравната инвестиционна компания, която отговаря за строежа на болницата, има 47 милиона евро. Няма нужда тази година да се залагат допълнителни финансови средства. Дори да имаше още един милиард, тази година не можем да изхарчим и едно евро“, подчерта Радев.

Той обвини предходното управление в бездействие и заяви, че към момента липсват ключови етапи за реализацията на проекта. „След 2023 година резултатът е нулев. Няма инвестиционен проект, няма определен проектант, няма разрешение за строеж, няма избран строител. Освен това проектът е блокиран във Върховния административен съд заради обжалвания. Това е резултат от безхаберието и некомпетентността на сглобката“, заяви министър-председателят.

Радев увери, че кабинетът няма да се откаже от изграждането на Националната детска болница и определи проекта като един от основните приоритети на правителството.

„Искам да уверя родителите, лекарите и цялото общество, че сме твърдо решени да излезем от тази правна каша, в която се намира проектът. Ще върнем контрола в Министерството на здравеопазването, там, където му е мястото, и ще реализираме Националната детска болница. За нас тя е национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки“, заяви премиерът.



