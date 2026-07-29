Кошмар в София. Летят патрулки и линейки

Катастрофа между тир и камион затвори тази сутрин Северната скоростна тангента край София, съобщиха от пресцентъра на МВР. Инцидентът е станал около 5:30 часа в участъка от квартал "Илиянци" към "Чепинци" в посока бул. "Ботевградско шосе".

По първоначална информация тирът е застигнал и ударил движещия се пред него камион в задната му лява част. След сблъсъка тежкотоварният автомобил се е отклонил от траекторията си и се е ударил в предпазната мантинела. Вследствие на силния удар кабината на тира се е отделила от ремаркето, което се е обърнало и е препречило пътното платно.

За щастие при инцидента няма загинали и пострадали. Нанесени са единствено сериозни материални щети по двете превозни средства и по пътната инфраструктура.

Заради катастрофата движението в района е спряно, полицията въведе обходен маршрут по второкласния път II-18 - Софийския околовръстен път. На място са изпратени екипи на "Пътна полиция", които регулират трафика, както и специализирана техника за изтегляне на тежкотоварните автомобили и разчистване на платното.