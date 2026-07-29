Нови подробности за спирачките на автобуса от "Цариградско шосе"

Спирачната система на автобуса по линия 204, който скъса мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение на бул. "Цариградско шосе" в София е изправна. Това съобщават от Столичния автотранспорт след направена проверка на превозното средство.

От дружеството информират, че със заповед на директора на поделение "Дружба" е била назначена комисия с цел изясняване на причината за катастрофата.

На база извършената обстойна документална и техническа проверка експертната комисия стигна до категоричното заключение, че всички възли, агрегати и системи, имащи отношение към безопасната експлоатация на превозното средство, са работели коректно преди възникването на пътнотранспортното произшествие, отбелязват от Столичния автотранспорт.

И добавят, че от извършената проверка не се установяват данни автобусът да е имал техническа неизправност преди настъпване на произшествието, която е могла да бъде причина за инцидента.

Гумите на превозното средство са с измерена дълбочина на протектора в съответствие установените норми: първи мост: 13 мм; втори мост: 12 мм; трети мост: 15 мм, уточняват още от дружеството.