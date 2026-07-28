Заради едно име на улица стотици хиляди ще ходят по мъките

Заради смяната на едно име на улица, стотици хиляди пловдивчани ще ходят по мъките. Алармата удари Александър Константинов, бивш зам.-кмет на града под тепетата. Казусът е особено интересен, защото засяга не само хората в Пловдив. Той показва какво ще стане, ако местните власти преименуват една улица.

Ето какво написа Александър Константинов в "Марица":

През 90-те години имаше специална комисия за смяна на имената на улици и булеварди. Повечето от членовете на тази комисия в Общинския съвет вече не са между нас, затова няма да споменавам имена, но си спомням доста интересни случки.

Например, когато не беше сменено името на улица "Анри Барбюс", попитах председателя на комисията защо. Той ми отговори, че той е чужденец и затова. Горкичкият не знаеше, че точно този "чужденец" е френски писател комунист.

Сега нови "кръстители" предлагат да се смени името на булевард "Руски". Този булевард в предишните времена е имал и други имена, така че няма да е нещо ново.

Искам само да напомня на тези "кръстници" какво ще причинят на всички фирми и граждани, живеещи на този булевард, едно такова решение.

Следват поне 3 месеца ходене по мъките за всички, имащи адрес на този булевард. Трябва да се сменят личните документи - паспорти и лични карти, да се сменят банковите карти, всички адреси в държавните институции. Например нотариалните актове, адресите в Агенцията по кадастъра и т.н.

Ще се наложи да посетите ВиК, ЕВН, мобилните оператори и т.н. За фирмите е още по-сложно, не се наемам да изброя всички институции, които трябва да посетят. Ще трябва да уведомят всички свои контрагенти и клиенти, а те може да са стотици.

Това ходене по мъките ще коства не само време, нерви и търчане, но и доста разходи, защото навсякъде има такси. Затова, когато някой иска да си направи PR имидж, да помисли и за това, което ще причините на хората. Накрая се питам: Защо само булевард "Руски"? В града има улица "Волга", ул. "Лев Толстой", бул. "Санкт Петербург" и още поне десетина имена за смяна!