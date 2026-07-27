Гюров изяде първите предизборни шамари

Първи шамари изяде бившият служебен премиер Андрей Гюров. Това, което последва като отглас от Андрей Гюров след обявяването на президента Йотова кандидатурати ѝ за президентските избори, беше комуникационна вреда. Някакви хора те ухажват, той се дърпа. Съжалявам, обаче това не е характерно за мъжете. Искам по-категорично да се дават заявките, с повече самочувствие, заяви в сутрешния блок на Нова телевизия политологът Росен Стоянов.

По думите му е крайно време партиите вече да обявят своите кандидати за държавен глава, а не да чакат последния момент.

Решението на Илияна Йотова да обяви кандидатурата си за президент сравнително рано ѝ дава възможност да задава политическия дневен ред и показва неподготвеността на потенциалните ѝ опоненти, обединиха се Стоянов и журналистите Александър Симов и Веселин Стойнев.

„Тя вкара нов разговор в политическия дневен ред и демонстрира колко неподготвени са хората, които трябва да бъдат нейни конкуренти“, заяви Симов.

Като пример той посочи Андрей Гюров, който все още не е дал ясен отговор на въпроса дали ще участва в изборната надпревара. Според журналиста, след категоричната заявка на Йотова, потенциалните ѝ опоненти трябвало незабавно да обявят намеренията си. „Това беше опит да се зададе дневният ред и тя успя да го направи“, допълни Симов.

Проф. Росен Стоянов защити ранното обявяване на кандидатурата като нормална и необходима политическа практика. Според него претендентите за власт трябва да заявяват намеренията си достатъчно рано, за да имат време да представят своите идеи и позиции.

„Крайно време е да влезем в нормалното - кандидатурите да се обявяват навреме. Човек трябва да има възможност да разгърне себе си и да обясни какво предлага на обществото“, каза политологът.

По думите му традицията имената на кандидатите да бъдат пазени в тайна до последния момент вече е загубила смисъл в дигиталната епоха, когато информацията и компроматите се разпространяват за минути.

Стоянов определи реакцията на Андрей Гюров като комуникационно неуспешна. „Получава се абсурд - някакви хора го искат, а той се дърпа. Това кокетничене не е полезно. Заявките трябва да бъдат категорични и със самочувствие“, посочи той.

От своя страна журналистът Веселин Стойнов посочи, че изявлението на Йотова в петък вечерта в предаването „Панорама“ е било силно, определяйки я за „човек с много голям опит и висок рейтинг“.

Той също упрекна Андрей Гюров за колебанието му, подчертавайки, че след заявката на Илияна Йотова „няма какво друго да кажеш, освен дали ще се кандидатираш за президент или не“. И посъветва бившият служебен премиер да не дава повече интервюта, преди ясно да е заявил дали ще се впусне в надпреварата за „Дондуков“ 2.

Стойнов прогнозира, че „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ в крайна сметка няма да издигнат обща кандидатура за президент, а на балотажа – уверен, че такъв ще има – „едните ще подкрепят кандидата на другите“, в зависимост от това дали ще е представителят на ПП или на ДБ.