Крум Зарков посочи големия коз на Йотова за вота
Дългият политически и европейски опит я отличава в президентската надпревара, смята председателят на БСП
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Дългият политически и европейски опит я отличава в президентската надпревара, смята председателят на БСП
Партията приключва вътрешните проучвания и се готви да обяви кандидатите си за президент и вицепрезидент
Интригата вече е кой ще стигне до второто място, докато решението на най-голямата партия може да разпилее собствените й избиратели
Той противопостави 15-месечната си подготовка на по-късно появили се кандидатури и заяви, че България има нужда от силен държавен глава
След месеци разговори за дясно обединение партията се оттегля от същинското състезание и оставя собствените си симпатизанти сами да решат кого да подк...
Бившият втори човек в партията твърди, че ГЕРБ е загубила профила, периферията и част от силните си местни структури
Борис Анзов влиза в надпреварата след двойката Гюров-Кандев и добавя още цвят към кампанията
Лидерът на БСП предупреди срещу изкуственото разделение „Изток-Запад“ и открои държавническата позиция на Илияна Йотова
Социалният антрополог вижда сблъсък между националния и глобалисткия елит и не изключва силна изненада от Петър Волгин
Лидерът на ГЕРБ обвини формацията, че е превърнала ВСС в по-важна битка от президентската кампания
От ВСС до Гюров и хазартния бизнес депутатът говори с огромна категоричност, но доказателствата изостават
Костадин Костадинов не изключи собствената си кандидатура и постави независимостта като основно изискване към бъдещия държавен глава
ЦИК отчете първите заявки за вота на 25 октомври, а срокът за инициативните комитети изтича на 14 септември
Той очаква част от симпатизантите на партията да останат у дома, а други да подкрепят Илияна Йотова или тандема Гюров-Кандев
Неучастието в президентската битка представлява поражение, заяви бившият председател на партията
По думите му около президента се е събрала обществена подкрепа, каквато не е виждал от втория мандат на Георги Първанов
Социологическите сценарии показват риск от болезнено поражение и оставят електората на Борисов без естествен избор
ЦИК приключва регистрацията на партии и коалиции, докато шест независими двойки вече заявяват участие в битката за държавен глава
Президентът заяви, че България не бива да се крие зад другите, отхвърли военно участие в Украйна и обеща собствена позиция без „началници в Брюксел“
Той благодари на Илияна Йотова за доверието и заяви, че двамата ще работят за единен институт, който да представя България пред света