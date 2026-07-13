Политолог видя две тежки изпитания за управляващите

Президентските избори през есента и местният вот през 2027 г. ще бъдат първите големи изпитания пред управляващата „Прогресивна България“, прогнозира политологът от „Тренд“ Димитър Ганев. Според него резултатите ще покажат дали формацията може да се утвърди като траен политически фактор.

Той предупреди, че участието във властта обичайно води до спад на доверието и ключовият въпрос е колко бързо ще се свива подкрепата. Новият политически сезон ще започне практически с президентска кампания.

„Прогресивна България“ спечели предсрочните парламентарни избори през април, а през май президентът Илияна Йотова връчи на Румен Радев мандат за съставяне на правителство. Йотова все още не е обявила официално дали ще се кандидатира за пълен президентски мандат. Междувременно инициативен комитет подготвя евентуалното издигане на Андрей Гюров като независим кандидат, който може да получи подкрепата на ПП и ДБ.

„Пред управляващите от „Прогресивна България“ стоят два теста - президентските избори през октомври и местните избори през следващата година. От това ще стане ясно дали партията ще остане постоянен политически субект“, заяви Ганев пред Нова нюз.

По думите му управлението неизбежно започва да износва доверието към всяка политическа сила. „У нас има неписан закон, че ако си на власт, подкрепата ти пада. Отсега трябва да се знае колко бързо ще пада тя“, каза политологът.

Ганев допуска, че първият тур на президентските избори може да бъде на 25 октомври, а балотажът - на 2 ноември. Тези дати все още не са официално определени и представляват негова прогноза. Конституцията възлага насрочването на изборите на президента.

Според политолога Илияна Йотова би била естествен избор за кандидат на управляващата формация. „Ако Илияна Йотова бъде издигната за президент, тя ще бъде кандидат на „Прогресивна България“. Логиката следва тя да бъде подкрепена от тях“, заяви той.

Ганев подчерта, че Йотова се ползва с високо обществено доверие и в продължение на близо десет години е била част от политическия екип на Румен Радев без публични сблъсъци помежду им. Според него тя е разпознаваема и сред избирателите на управляващата партия. В БСП също вече се чуват позиции в подкрепа на подобна кандидатура, но официално решение ще бъде взето едва след като Йотова обяви намеренията си.

По-сложна е ситуацията пред ГЕРБ, които ще трябва да защитят второто си място от парламентарния вот. „Там има дилема дали да се играе със самостоятелен кандидат или да се подкрепи по-широка кандидатура“, посочи Ганев.

Той не изключи ГЕРБ да застане и зад Андрей Гюров. Към момента обаче бившият служебен премиер не е обявил окончателно участие, а подготвяната кандидатура се представя като независима и насочена към обединяване на по-широк кръг избиратели.

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