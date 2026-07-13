Кризата с млякото се задълбочава, Абровски поиска спешни мерки

България настоя Европейският съюз да подкрепи животновъдството с конкретно финансиране, по-малко бюрокрация и спешни мерки за пазара на мляко. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви в Брюксел, че секторът е ключов за продоволствената сигурност и оцеляването на селските райони. Той предупреди, че високите разходи, силната конкуренция и административната тежест отблъскват производителите. По думите му европейската стратегия няма да даде резултат без ясни ресурси и инструменти за подкрепа.

Европейската комисия представи Стратегията на ЕС за животновъдството и Плана за протеините в началото на юли. Една от целите е делът на произведените в ЕС протеини от маслодайни и протеинови култури, използвани за фураж, да нарасне от 25,8 на сто до 35 на сто до 2035 г.

„Имаме нужда от тази стратегия, но за да постигнем успехи в бъдеще, трябва да сме наясно и с причините, които са довели животновъдството до сегашното му състояние“, заяви Абровски по време на Съвета по земеделие и рибарство.

Той поиска предварителна яснота за необходимите средства и източниците на финансиране. Според него това е решаващо и за привличането на банки и застрахователи, както и за планирането на инвестиции в техника и квалифицирани работници.

България настоя и за компенсации за стопанствата, които ще плащат по-високи цени за произведени в Европа протеинови фуражи. Най-уязвими са малките и средните ферми, както и производителите в планинските райони, които зависят от закупуването на такива компоненти.

Абровски предупреди, че мерките за по-голяма протеинова независимост не бива да намаляват конкурентоспособността или да създават нови административни изисквания. Той поиска държавите да получат достатъчно свобода, за да съобразят правилата със своите производствени и регионални особености.

„Кризата се задълбочава за млекопроизводителите и към момента няма ясна прогноза за излизане от нея. Необходимо е да предприемем незабавни действия за облекчаване на натиска с всички възможни инструменти, които предоставя законодателството“, заяви министърът.

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