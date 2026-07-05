Голям ужас в Кюстендилско! Фермерите вече плачат

Голяма част от черешовата реколта в Кюстендилско тази година остана необрана заради ниските изкупни цени, съобщава Нова телевизия. Производителите казват, че предлаганите суми не покриват дори разходите по прибирането на плодовете. Затова много стопани са избрали да оставят черешите по дърветата, вместо да плащат за бране и да трупат още загуби. Предупреждението от сектора е тревожно - ако това се повтори още няколко години, много градини може да бъдат изоставени.

Цената пречупи кампанията

Проблемът не е само в слабата печалба, а в това, че за част от производителите брането вече няма икономически смисъл. По думите на стопаните цените, предлагани от преработвателите, са толкова ниски, че наемането на берачи би ги вкарало в допълнителен минус. Така плодът остава на дървото не защото няма реколта, а защото пазарът не дава шанс тя да бъде прибрана без загуба.

Прекупвачите липсват, качествената череша не стига до хората

Тази година ударът е още по-силен заради липсата на традиционните прекупвачи. Обикновено те изкупуват продукцията на по-високи цени и я насочват към пазарите в страната. Сега според производителите именно това звено липсва и голяма част от качествената кюстендилска череша не достига до потребителите като пресен плод.

Вместо това продукцията се насочва основно към преработка, където цените са по-ниски. За фермерите това означава по-малко приходи, по-трудно покриване на разходите и още по-голям риск следващия сезон да започне със съмнения дали изобщо си струва да се поддържат градините.

Дългата верига изяжда труда

От бранша смятат, че една от големите причини за кризата е дългата верига между производителя и крайния клиент. Черешите често преминават през няколко посредници, преди да стигнат до магазините и пазарите. Така крайната цена за потребителите се вдига, но фермерите получават минимална част от нея.

Тази разлика създава усещането за най-болезнения парадокс - плодът може да е скъп за купувача, но евтин до унижение за човека, който го е произвел. Именно тук стопаните виждат проблема не само като сезонна криза, а като модел, който постепенно отказва хората от работа в градините.

Платформа срещу посредниците

В опит да намерят изход земеделски организации разработват онлайн платформа, която да свързва директно производители, търговци и транспортни фирми. Целта е да се намали ролята на посредниците и по-голяма част от приходите да остава при стопаните. Ако подобна връзка заработи ефективно, тя може да даде по-бърз път от градината до пазара и да спаси част от стойността на продукцията.

За черешите времето е решаващо, защото плодът не може да чака дълго. Всяко забавяне в изкупуването, транспорта или договарянето директно намалява качеството и цената. Затова по-късата верига може да се окаже не просто удобство, а условие за оцеляване на производителите.

Кюстендилската череша отдавна е знак за региона, но тази година се превърна в предупреждение. Когато реколтата остава по дърветата, проблемът вече не е само в една кампания, а в цялата пазарна логика. Ако фермерът носи най-големия риск, а получава най-малкия дял, следващата загубена реколта може да бъде последвана от изоставени градини. А тогава цената ще се плати не само от производителите, а и от всички, които свързват Кюстендилско със сладката череша.

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