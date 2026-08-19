Обрат с минималната заплата! Битка за 47 евро

Минималната заплата за 2027 г. ще е между 620,20 и 667 евро. Това обяви тази сутрин пред Нова телевизия шефът на АИКБ Добрин Иванов, след като вчера в шестчасови преговори синдикати, работодатели и министерствата на труда и на финансите стигнаха до пробив по новия механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение. Договорката е правителството да определя горна граница на заплатата на база обективни критерии, а синдикати и работодатели сами да се разберат за точния размер в рамките на този диапазон. Долната граница ще е текущото ниво на възнаграждението. Ако не се разберат двете страни, правителството ще има право да вземе решението в рамките на обявените прагове.

В четвъртък е последният кръг преговори. На него ще се преговаря за конкретното число, както и за спорния механизъм за оценка на адекватността на минималната заплата. Какво е ясно до момента?

Горната граница на минималната заплата ще се определя като среднопретеглена стойност от четири индикатора:

Индекс на цените на малката потребителска кошница - за определяне на покупателната способност на минималната работна заплата, като се вземе предвид издръжката на живот;

Брутна медианна работна заплата - за определяне на общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

Брутна средна работна заплата - за определяне на темпа на растеж на работните заплати;

Брутна добавена стойност на един зает за последните 10 години - за определяне на дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Ясни са и сроковете, в които ще се договаря заплатата:

– до 1 април министърът на труда и социалната политика ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да определят минималната работна заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница;

– работодателите и синдикатите ще имат срок до 15 май да договарят размера на минималната работна заплата, а до 31 май да изготвят доклад;

– като вземе предвид доклада на социалните партньори, Министерският съвет трябва да определи окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година.

Проблемите с този механизъм са някои от индикаторите, за които в момента няма регулярно събирани данни от НСИ. В четвъртък от института трябва да представят данни за медианната заплата, която сега се наблюдава на четиригодишен период. Медианната заплата е различен показател от средната, малко познат у нас. "Тя е точно тази, която е на средата на пазара на труда. Всички, които получават под медианната, са равни на тези, които получават над медианната, и това е разликата от обикновено около 30% от средната брутна работна заплата“, поясни вчера президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Другият голям проблем е, че при такива ранни срокове на договаряне минималната заплата ще стъпва на остарели данни, които са били адекватни преди 2 г. Това беше проблем дори за сегашната формула, която се прилагаше към 1 септември с данни за средната заплата за първите две тримесечия на текущата година.

Спорът при оценката за адекватност също е около индикатора, който иска да ползва правителството – средна основна заплата вместо средна брутна, която е обичайната статистика на НСИ. На този етап договорката е адекватността да се преглежда веднъж на три години.

Всички тези договорки – и за определянето на минималната заплата, и за измерването на нейната адекватност, са наше задължение по евродирективата за адекватни минимални възнаграждения.