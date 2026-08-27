Колко ще е минималната работна заплата? Цифрата е ясна вече

От 1 януари следващата година минималната работна заплата в България ще се увеличи с 40 евро, за да достигне 660 евро, според указанията на Министерството на финансите за подготовка на държавния бюджет. Успоредно с това се предвижда скок на максималния осигурителен доход до 2400 евро, което предизвика разнопосочни реакции сред синдикатите и работодателските организации, съобщават от БНТ.

Новият механизъм за определяне на минималната работна заплата предстои да бъде гласуван от правителството и парламента. Той предвижда синдикатите и работодателите да преговарят за размера на най-ниското възнаграждение в предварително зададени граници, които в момента варират между 620 и близо 673 евро. Окончателното решение обаче остава в ръцете на Министерския съвет.

За хората с най-ниски доходи всяко увеличение е от значение, но често се оказва недостатъчно на фона на инфлацията. Методи Методиев, който работи като домакин на Общинския футболен клуб във Видин от 16 години, коментира: "Стандартът стана много скъп. Но в сравнение сега с тези 610 малко по-добре ще бъдем, ако не се пипат цените и така нататък." На въпрос какво би направил с допълнителните 40 евро, той отговаря лаконично: "Ще си покрия нуждите и друго нищо."

Публикуваната тригодишна бюджетна прогноза вече предизвиква напрежение сред социалните партньори.

"Препъни камъни имаме в това, че вече се публикуваха намеренията на правителството. Те са публикували за 3 години за увеличението на МРЗ с по 20 евро и третата година с 30, което няма как да не ни напряга," посочва президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

От страна на бизнеса гледат на заложените 660 евро като на разумен компромис. Заместник-председателят на БСК Мария Минчева отбелязва: "Отсега не може да се посочи число нито за 2028-ма, нито за 2029-та. Числото 660 евро е по средата между това, което искат работодателите, и това, което настояват синдикатите. Вероятно това е числото, което е реалистично за покриване от страна на бюджета."

Сериозен дебат предизвиква и намерението за увеличаване на максималния осигурителен доход (МОД) на 2400 евро. Според Мария Минчева това е "доста рязък скок в рамките на няколко месеца," като се има предвид, че увеличение имаше и от 1 септември, пише dunavmost.com.